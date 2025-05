Tesla Model S, in arrivo un restyling? Eccola in azione al Nürburgring

La Tesla Model S è stata l’auto che ha rivoluzionato il mondo dei veicoli elettrici, segnando un punto di svolta per l’intero settore. Tuttavia, a 13 anni dal debutto, la sua formula inizia a mostrare i segni del tempo. L’ultima apparizione su strada del modello, immortalata durante dei test al Nürburgring, mostra un aggiornamento della versione Plaid, che potrebbe essere però minimo sia in termini estetici che tecnologici.

Tesla Model S, un leggerissimo aggiornamento in arrivo?

Lanciata nel 2012, la Model S è oggi il modello più longevo della gamma Tesla. L’arrivo di modelli più accessibili come la Model 3 e la Model Y ha inevitabilmente ridimensionato il suo successo, complici anche dimensioni più contenute e prezzi più competitivi. Con i suoi quasi cinque metri di lunghezza e un listino che parte da 110.990 euro, la berlina elettrica fatica sempre più a trovare spazio nel mercato attuale.

Tesla, va detto, ha dimostrato negli anni una notevole capacità di aggiornare costantemente i propri modelli. La Model 3 è stata completamente rinnovata nel 2023, e la Model Y nel 2025, mentre l’ultima vera revisione della Model S risale al 2021. All’inizio di quest’anno, Lars Moravy, Vicepresidente per l’ingegneria veicoli Tesla, aveva promesso che sia la Model S che la Model X avrebbero ricevuto degli aggiornamenti. Ma, a giudicare dalle ultime foto spia, si tratta di modifiche davvero lievi.

Le immagini mostrano una Tesla Model S Plaid impegnata nei test, con camuffature leggere e paraurti rivisti in chiave più sportiva, ma senza cambiamenti sostanziali al design frontale o posteriore. I gruppi ottici restano invariati, e non si intravedono elementi radicali come quelli visti nei restyling recenti della Model 3 o della Model Y.

Potrebbe trattarsi di una semplice ottimizzazione aerodinamica della versione Plaid o, chissà, di un primo assaggio della misteriosa Plaid+ da oltre 1.100 CV, annunciata ma mai arrivata sul mercato. Attualmente, la Model S è disponibile in due varianti: All-Wheel Drive, con 723 km di autonomia e prezzo base di 110.990 euro, e la sportiva Plaid da 1.020 CV, proposta a 129.990 euro.

La casa automobilistica accorpa le vendite della Model S insieme a quelle della Model X e del Cybertruck, tutti veicoli che continuano a faticare sul mercato. Difficile, quindi, capire quanto vende ancora questo modello. Ciò che è certo è che l’ammiraglia elettrica di Tesla non riesce più a imporsi come un tempo, e se questi dovessero essere gli aggiornamenti, la situazione potrebbe non cambiare molto.