Tesla Model 3, avvistato un nuovo prototipo: di cosa si tratta?

Un nuovo prototipo della Tesla Model 3, con carrozzeria camuffata con le classiche pellicole, è stato recentemente fotografato sulle strade californiane. Sebbene l’immagine non riveli chiaramente cosa si nasconda sotto le pellicole, gli esperti ipotizzano che Tesla stia preparando un nuovo aggiornamento della Model 3 ispirato alla recente Model Y Juniper.

Tesla Model 3: nuovo restyling in arrivo?

Con l’inizio delle consegne della rinnovata Model Y a marzo, Tesla ha confermato di essere al lavoro su nuovi modelli, compresi alcuni più accessibili come la compatta Model Q. Il lancio di questi veicoli è previsto nella prima metà dell’anno, suggerendo che i prototipi dovrebbero già essere in fase di test su strada.

Secondo le ultime indiscrezioni, uno dei modelli economici pianificati per il 2025 potrebbe essere semplicemente una versione più compatta della Model Y, il che implicherebbe anche l’arrivo di una Model 3 più economica. Gli aggiornamenti della Model 3 potrebbero andare oltre l’estetica. Come visto sulla nuova Model Y, Tesla potrebbe introdurre una pompa di calore più efficiente e il nuovo sistema frenante che integra perfettamente la frenata rigenerativa con quella tradizionale, migliorando l’efficienza e la sensazione del pedale.

Se Tesla sta effettivamente preparando un restyling della Model 3, è probabile che adotterà il design frontale simile al Cybercab, e alla nuova Model Y, con barre LED anteriori e posteriori. Si vocifera inoltre che Tesla possa reintrodurre la leva degli indicatori di direzione, dopo che la sua rimozione aveva provocato numerose critiche da parte dei clienti.

Insomma, al momento la casa automobilistica guidata da Elon Musk non si sbilancia su quelle che sono le prossime auto in uscita, ma è sempre più chiaro che sta lavorando su diversi fronti, soprattutto in seguito al crollo delle vendite nel 2024 e nei primi mesi del 2025.