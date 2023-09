Tesla Model 2: l’auto elettrica da 25.000 € avrà un look alla Cybertruck?

Tesla, il famoso produttore di auto elettriche guidato da Elon Musk, sta lavorando a un nuovo modello che potrebbe rivoluzionare il mercato. Si tratta della Tesla Model 2, una city car elettrica compatta che avrà un prezzo molto accessibile, intorno ai 25.000 dollari. Questo grazie ad una nuova piattaforma che dimezzerà i costi di produzione rispetto alle attuali vetture della casa americana. Ma la vera sorpresa sarà il suo design, che, secondo quanto trapelato da una biografia su Elon Musk pubblicata di recente, si ispirerà al Cybertruck, il controverso pick-up elettrico presentato nel 2019.

Tesla Model 2: secondo quanto trapelato dalla biografia su Elon Musk potrebbe avere un design in stile Cybertruck

Secondo quanto riportato da vari media, la Tesla Model 2 avrà una linea futuristica e squadrata, con una carrozzeria in acciaio inossidabile e dei grandi fari a LED. Alcuni render trapelati online mostrano anche delle maniglie delle porte a scomparsa, un tetto panoramico in vetro e un LiDAR montato sul tetto, per il sistema di guida autonoma avanzata Full Self-Driving (FSD).

La Tesla Model 2 sarà basata su una nuova piattaforma modulare e scalabile, che permetterà di adattare le dimensioni, la potenza e l’autonomia dei veicoli in base alle esigenze. Non si conoscono ancora i dati relativi alla potenza e alla coppia, ma si stima che la Model 2 potrà percorrere fino a 400 km con una sola ricarica. La Tesla Model 2 dovrebbe debuttare nel 2025. La produzione avverrà negli stabilimenti Tesla situati negli Stati Uniti, in Germania e in Cina. L’obiettivo della casa americana è quello di raggiungere volumi di vendita molto elevati, grazie al prezzo competitivo e al design innovativo.

La Tesla Model 2 sarà uno dei futuri modelli che Tesla lancerà entro il 2030. Si tratterà di una gamma completa e diversificata, che punterà a conquistare nuovi clienti e a fidelizzare quelli storici. Questo veicolo avrà un ruolo chiave nell’ambizioso piano della casa automobilistica di Elon Musk che punta a produrre 10 milioni di auto elettriche all’anno.