Tesla, Elon Musk non chiude la porta ad un modello più grande

Un modello più grande pensato per le famiglie: questa è l’ipotesi che è tornata ad aleggiare sul futuro di Tesla. Si tratterebbe di una sorta di Van elettrico destinato a completare la gamma della casa automobilistica californiana, colmando il vuoto attuale. A indurre molti osservatori a tornare sull’ipotesi, è stato proprio il numero uno e fondatore dell’azienda, Elon Musk, nel corso di un botta e risposta con gli utenti di X, l’ex Twitter entrato anch’esso nella galassia dell’uomo più ricco del mondo. Al loro suggerimento di dedicarsi alla costruzione di veicoli più grandi in termini dimensionali, Musk non ha assolutamente chiuso la porta ad un’ipotesi di questo genere, anzi.

Tesla, dopo il Cybertruck in arrivo un’altra taglia extralarge?

Tesla ha calamitato nel corso degli ultimi mesi grandi attenzioni mediatiche, con il suo Cybertruck. Un veicolo il quale ha destato non solo consensi, se si pensa all’opposizione delle ONG europee dopo la sua approvazione da parte delle autorità della Repubblica Ceca di approvarne la circolazione lungo le proprie strade. In quell’occasione il giudizio rilasciato verso il Cybertruck è stato netto e inequivocabile: una mostruosità. Esagerato, ma anche parzialmente giustificato dal fatto che la sua circolazione sulle strade continentali è resa estremamente difficoltosa dalla loro diversa conformazione rispetto a quelle statunitensi.

Ora, il gigantismo potrebbe tornare a manifestarsi con un’altra vettura, stavolta però dedicata alle famiglie numerose. Un tema del resto conosciuto da Musk, il quale ha ben dodici figli. Rispondendo a un fan deluso dalle dimensioni della Model X, infatti, il CEO di Tesla non ha assolutamente chiuso di fronte all’ipotesi di un SUV in grado di bypassare il problema dimensionale. Una vettura che, quindi, dovrebbe essere più grande di Model X e in grado di apportare un ulteriore tassello alla gamma del brand statunitense.

Qual è il motivo dell’esigenza di un modello più grande? A fargli da base è, in parte, una semplice constatazione: la gamma attuale di Tesla è abbastanza datata. In particolare, la Model X, ad onta degli aggiornamenti recenti si dimostra non molto adatto alle famiglie numerose. A renderlo tale l’esiguità di spazio nella terza fila derivante dalla forma arrotondata che è stata scelta. Un difetto il quale, invece, non è tipico di modelli come la Kia EV9 o il Rivian R1S. Modelli che, di conseguenza, potrebbero essere avvantaggiati dallo spazio in più agli occhi di chi deve trasportare molti familiari.

Un SUV di grandi dimensioni? L’esigenza in effetti c’è

Al problema relativo alla mancanza di spazio di Model X, si va ad aggiungere anche una certa stasi sul fronte delle vendite. Un problema che, del resto, affligge anche la Model S, eclissate con il trascorrere del tempo dalle più convenienti Model 3 e Y. Il tutto senza contare la concorrenza sempre più forte delle auto elettriche cinesi.

A tutto ciò occorre aggiungere anche il fatto che questo genere di veicolo è nei programmi di Tesla sin dal 2016. Il Robovan presentato nel corso dell’evento “We, Robot” è per ora un semplice concept. Il suo bacino di utenza, inoltre, dovrebbe essere costituito da gruppi numerosi, ad esempio squadre sportive o lavoratori di una stessa azienda. Senza contare che saranno necessarie nuove normative prima che possa circolare. Nel frattempo, l’esigenza di una vettura a sette posti più spaziosa resta e aumenta.

Il CEO di Tesla, però, non è certo il tipo da sottrarsi alle sfide. Proprio per questo non è assolutamente da escludere l’ipotesi che, in un arco di tempo non troppo lungo, arrivi un SUV extra large in grado di completare la gamma della casa e riportarla all’attenzione mediatica. Attenzione che, in questo momento, sembra premiare le aziende cinesi e il loro assalto ai mercati di Europa e Stati Uniti.