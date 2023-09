Tesla Cybertruck perde copricerchio in autostrada: un video immortala il pericoloso episodio

Un prototipo di Tesla Cybertruck ha perso un copricerchio mentre viaggiava a tutta velocità su un’autostrada in California, creando una situazione pericolosa per gli altri automobilisti. Il video dell’incidente è stato ripreso da una dashcam e pubblicato su YouTube, dove ha fatto il giro del web.

Pericoloso episodio in autostrada in California per un prototipo di Tesla Cybertruck

Nel video si vede Tesla Cybertruck, il pick-up elettrico dal design futuristico, che percorre una curva a sinistra. Improvvisamente, dal lato sinistro del veicolo si stacca un copricerchio, che vola via e finisce sulla corsia opposta. Una Volkswagen Jetta bianca non riesce ad evitarlo e lo colpisce, facendolo rimbalzare verso la macchina con la dashcam. Il conducente di quest’ultima cerca di schivarlo, ma non è chiaro se ci riesca o meno.

Il copricerchio in questione sembra essere quello della ruota posteriore sinistra di Tesla Cybertruck, che ha una forma particolare e aerodinamica. Non si sa se si sia staccato a causa di una cattiva fissazione o di un difetto di fabbricazione. In ogni caso, si tratta di un episodio che solleva dubbi sulla qualità e la sicurezza dei componenti del Cybertruck, che dovrebbe entrare in produzione nel 2024.

Tesla Cybertruck è uno dei modelli più attesi e discussi della casa di Elon Musk, che promette prestazioni elevate, autonomia di oltre 800 chilometri e una resistenza agli urti e ai proiettili. Tuttavia, il veicolo ha anche suscitato molte polemiche per il suo aspetto controverso e per alcuni incidenti avvenuti durante le sue presentazioni pubbliche. Ad esempio, nel 2019, durante il lancio ufficiale del Cybertruck, i vetri blindati del veicolo si erano rotti dopo essere stati colpiti da una palla d’acciaio.

Tesla non ha ancora commentato l’incidente del copricerchio, ma probabilmente sta indagando sulle cause e sulle possibili soluzioni. Nel frattempo, il video continua a fare il giro della rete e a scatenare le reazioni dei fan e dei critici di Tesla Cybertruck.