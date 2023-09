Tesla Cybertruck: i designer in segreto avevano pensato ad una alternativa

Tesla, il famoso produttore di auto elettriche guidato da Elon Musk, sta lavorando al lancio del suo primo pick-up elettrico, il Tesla Cybertruck. Si tratta di un veicolo dal design futuristico e controverso, che ha suscitato reazioni contrastanti tra gli appassionati e gli esperti. Ma non solo: anche alcuni ingegneri di Tesla non erano convinti dell’aspetto del Cybertruck e hanno provato a disegnare una versione alternativa.

Questa curiosa storia è stata rivelata dal biografo Walter Isaacson, che ha scritto un libro su Elon Musk. Nel libro, Isaacson racconta che ha intervistato il capo del design di Tesla, Franz von Holzhausen, che gli ha confidato che alcuni ingegneri del suo team “odiavano” il look di Tesla Cybertruck. “Secondo loro non poteva essere il design definitivo. Non volevano avere nulla a che fare con questo veicolo. Era troppo strano”, ha detto von Holzhausen.

Secondo Isaacson, alcuni ingegneri di Tesla hanno iniziato segretamente a lavorare a una versione alternativa del pick-up elettrico dopo aver visto un prototipo di Tesla Cybertruck esposto nello showroom di SpaceX a Los Angeles nell’estate del 2019. Non si sa cosa sia successo a questa versione alternativa, ma Isaacson scrive che Musk era irremovibile sul design del Cybertruck. Il CEO non voleva sentire nessuna critica sull’aspetto del veicolo. “Non faccio focus group”, ha detto Musk.

Musk voleva invece avere una versione guidabile del prototipo da mostrare all’evento di presentazione del Cybertruck nel novembre 2019. Questo ha costretto von Holzhausen e il suo team a “lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette”, scrive Isaacson. L’evento di presentazione di Tesla Cybertruck è stato memorabile anche per un incidente: durante una dimostrazione della resistenza dei vetri del veicolo, questi si sono incrinati dopo essere stati colpiti da una palla d’acciaio.

Tesla Cybertruck è uno dei progetti più ambiziosi e innovativi di Tesla. Si tratta di un pick-up elettrico con una carrozzeria in acciaio inossidabile e una forma squadrata. Il veicolo sarà disponibile in tre versioni: Single Motor RWD, Dual Motor AWD e Tri Motor AWD. Quest’ultima avrà una potenza di 800 cv, un’autonomia di 800 km e una capacità di traino di 6,3 tonnellate.