Strisce stradali a caso: l’assurda trovata per ridurre gli incidenti

A volte, il confine tra genio e follia è così labile da sembrare impercettibile. Si sta dividendo le due il popolo della rete dopo la curiosa trovate di una comunità di sette villaggi, tra cui Bauné, riguardante le strisce stradali. Introdotta a metà luglio, la novità pare rimarrà, visto che, stando al primo cittadino Jean-Charles Prono, vi sarebbero già stati dei progressi. Non si sarebbero verificati dei seri disagi dal caos provocato, anche se egli stesso ammette l’effetto disorientante provocato nei primi momenti. Bisogna prestare attenzione, soprattutto con persone anziane, altrimenti ne possono derivare delle serie conseguenze. Ma andiamo un po’ a vedere in cosa consiste la pratica messa in atto dalla comunità transalpina, tanto curiosa da aver reso incandescenti gli animi sui social.

Strisce stradali per far rallentare i guidatori

Il provvedimento assunto dalle autorità dipende dal comportamento improprio degli automobilisti. La zona è attraversata da tre strade principali del dipartimento, di cui due nello stesso punto, e per tale ragione si applica il limite di velocità di 20 km/h. Tuttavia, un folto gruppo di guidatori non vi presta attenzione e procede a 50 km/h, come se fosse un qualsiasi centro urbano. All’inizio le parti incaricate di occuparsi della mobilità hanno tentato di lanciare messaggi di sensibilizzazione, affinché la gente prendesse coscienza. Soprattutto le categorie fragili di utenti corrono dei seri rischi e, di conseguenza, andava assunto un piano di riserva. Siccome i tentativi effettuati continuavano a dare risultati insoddisfacenti, le istituzioni sono passate al piano B. Serviva escogitare un metodo tale da obbligare a rallentare la velocità delle macchine e le strisce stradali a caso è sembrata, a quanto pare, la soluzione migliore.

I problemi sorgono ora, almeno a livello d’immagine, poiché diversi internauti hanno espresso delle lamentele su Facebook, pure con toni accesi. A detta di tanti è un passo a vuoto quello commesso, che, anziché favorire la sicurezza, la mette ulteriormente in pericolo. In caso di maltempo, chi circola con le due ruote, motorizzate e non, rischia di scivolare per colpa del fondo bagnato o ghiacciato, giacché le strisce stradali sono scivolose, commenta un internauta. La prova definitiva arriverà nel prosieguo, all’avvicinarsi della stagione invernale. Allora i nodi verranno al pettine. Quando le brutte giornate diverranno una costante allora vi saranno abbastanza elementi per trarre delle conclusioni. Nel frattempo, non si respira un clima positivo attorno alla classe politica del territorio. Che, a dispetto delle opinioni avverse sente di essere nel giusto.