Skoda Octavia 2024: le prime immagini del restyling

Prendete carta e penna e segnatevi questa data: 14 febbraio. Allora conosceremo la nuova Skoda Octavia. La casa boema ha annunciato il restyling della quarta generazione della sua berlina mid-size, che sarà svelata in anteprima mondiale durante un evento digitale. Ormai l’idea dei saloni appare sempre più desueta. Quando Stellantis ha comunicato l’intenzione di saltare gli appuntamenti dell’anno appena cominciato negli USA (salvo finanziamento da parte dei rivenditori), la prima reazione è stata quella di stupore.

Uno stupore comprensibile, intendiamoci: in effetti, si tratta di riscrivere le regole del gioco. Fino a oggi siamo stati abituati a vedere svelate le novità delle aziende in appuntamenti “fisici”. Tuttavia, l’impressione è che l’avvento del digitale comporterà dei grossi cambiamenti, anche sotto questo punto di vista. A maggior ragione, pratiche del genere avrebbero senso in caso di aggiornamenti di metà carriera, come per la nuova Skoda Octavia.

Skoda Octavia, il restyling è pronto: debutto il 14 febbraio



In attesa di scoprire ogni singolo dettaglio circa la vettura, il costruttore si è divertito a stuzzicare la fantasia dei fan mediante il rilascio di alcuni teaser, che offrono un’anteprima sulle modifiche estetiche. Gli sketches pubblicati ritraggono un frontale rinnovato, con una mascherina più ampia e un paraurti dal design maggiormente sportivo. Inoltre, i fari hanno subito una rivisitazione. Provvisti della tecnologia Matrix LED di seconda generazione, conferiscono al veicolo tanto carattere e modernità. Non meno importante, avranno un impatto diretto sull’esperienza di guida dei conducenti, giacché miglioreranno l’illuminazione della strada.



Al di là del frontale, il restyling della Skoda Octavia presenterà delle modifiche anche nel posteriore, tra i paraurti e i gruppi ottici. Inoltre, sarà ampliata la gamma dei cerchi in lega e le tonalità della carrozzeria. All’interno, pare ci sarà un abitacolo rivisitato in termini di impianto di infotainment, rappresentato da un display più grande e da una rivista interfaccia utente. Inoltre, si mormora circa l’introduzione dei cosiddetti Smart Dial, già visti su altri modelli del Gruppo Volkswagen, comprese le sorelle Kodiaq e Superb. Nel caso vi chiedeste in cosa consistano, parliamo di selettori circolari con monitor integrato, affinché l’accesso alle numerose funzioni della vettura sia istantaneo.

Relativamente alle motorizzazioni, la nuova Skoda Octavia accoglierà probabilmente le ultime novità del conglomerato, tra cui unità benzina, diesel e ibride. Forse ci sarà anche una versione plug-in hybrid con una percorrenza di circa 100 km in modalità elettrica. Intanto, tengono banco i rumor su eventuali sorprese tenute in serbo dall’azienda per la première mondiale. L’ottimo responso commerciale ottenuto fino ad oggi giustificherebbe un guizzo di fantasia.