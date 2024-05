Apple torna sull’auto elettrica? Si discute la partnership con Rivian

Alcune indiscrezioni provenienti da DigiTimes Asia sembrerebbero portare a una straordinaria collaborazione tra il colosso tecnologico Apple e la startup di veicoli elettrici Rivian. I due starebbero discutendo di una potenziale partnership e la notizia riporta in campo il progetto di un’auto elettrica Apple, quella di cui si è parlato tanto negli ultimi anni.

Questa collaborazione, ancora ipotetica, porterebbe numerosi vantaggi per entrambe le parti. Da un lato, Rivian avrebbe accesso alle risorse e all’esperienza di Apple per il miglioramento dei suoi prossimi veicoli, su tutti i modelli R2 e R3. Dall’altro, Apple potrebbe finalmente dare vita al suo progetto di veicolo elettrico, il fantomatico “Project Titan”, sfruttando la piattaforma Rivian già applicata per la produzione di auto elettriche.

I piani di Apple per un veicolo elettrico sono noti da tempo, ma l’azienda ha subito diversi cambiamenti di rotta. Inizialmente, si pensava che Apple stesse sviluppando un veicolo altamente innovativo con funzionalità di guida autonoma avanzate. Nel gennaio di quest’anno, la strategia è stata ridimensionata verso un veicolo elettrico con capacità di guida autonoma limitata e un lancio ipotizzabile per il 2028.

Poco dopo, a febbraio, le notizie indicavano che Apple avesse addirittura abbandonato del tutto il progetto di un proprio veicolo, preferendo lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale per i veicoli di altri produttori. Oggi, invece, siamo davanti ulteriori cambiamenti di rotta di Apple, con una possibile partnership con Rivian, sicuramente una grande opportunità per entrambe le aziende.

Non solo Apple sul fronte dell’AI: Tesla, infatti, da principale rivale nel settore, ha recentemente intensificato i suoi sforzi nell’intelligenza artificiale e nella guida autonoma. Anche altri costruttori, come Hyundai, stanno investendo pesantemente in queste tecnologie. La collaborazione con Rivian, quindi, permetterebbe ad Apple di accelerare il suo ingresso nel mercato dei veicoli elettrici e di poter competere rapidamente nel settore.

Il sostegno finanziario e la visibilità globale di Apple potrebbero dare una spinta significativa alla crescita di Rivian, ancora non affermata capillarmente a livello globale. L’azienda si è recentemente assicurata un pacchetto di incentivi da 827 milioni di dollari dallo Stato dell’Illinois, utili certamente all’impianto di produzione di Normal, città appunto nell’Illinois, dove saranno assemblati gli R2. La produzione si sposterà anche nel nuovo stabilimento in Georgia, ma con Apple il salto di qualità sarebbe a dir poco garantito.