Shenxing Plus, la batteria da 1000km da 10 minuti di ricarica

Quello delle batterie delle auto elettriche è un settore dal punto di vista tecnologico in grande fermento. Parallelamente alla diffusione delle colonnine di ricarica e di un’infrastruttura adeguata alla circolazione di questa tipologia di auto le batterie rappresentano un tema molto delicato. Non solo in termini di sostenibilità per lo smaltimento, ma anche e forse soprattutto per la capacità di assicurare autonomie più elevate e tempi di ricarica sempre più brevi. Le notizie sulla produzione di batterie allo stato solido e l’utilizzo del sodio rispondono proprio a questi obiettivi.

Similmente l’annuncio che c’è stato durante il Salone dell’Auto di Pechino ha riacceso diverse speranze. CATL ha infatti presentato Shenxing Plus, una batteria da 1000 km di autonomia che si ricarica in 10 minuti.

Le caratteristiche della batteria Shenxing Plus

Va ovviamente precisato come i numeri che girano sulla batteria Shenxing Plus fanno riferimento agli standard cinesi che sono differenti da quelli europei. Comunque il livello tecnologico raggiunto è promettente per questo tipo di batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) che si caratterizza per una densità energetica elevata e la presenza di un catodo che è stato costruito con una tecnologia a gradazione granulare. Questa permette di collocare ogni particella nanometrica nella posizione migliore per ottenere un’elevata densità energetica. I risultati sono quelli di un’autonomia superiore ai 1000 km e la possibilità di ricaricare 600 km in soli 10 minuti.

Inoltre la batteria Shenxing Plus prevede l’utilizzo di un particolare materiale a nido d’ape 3D che viene aggiunto all’anodo in modo da aumentarne l’espansione del volume durante i cicli di carica e scarica. L’involucro della batteria, invece, è realizzato con un unico pezzo. Questa è una novità per il settore delle batterie auto e permette di ottimizzare lo spazio interno così da far raggiungere alle celle una densità energetica senza precedenti. La densità energetica della batteria Shenxing Plus è di 205 Wh/kg che supera quelli di 190 Wh/kg che erano stati raggiunti dalle batterie Blade di BYD di seconda generazione.

Non ci sono previsioni ufficiali sulla data di produzione e utilizzo di serie di queste batterie, ma l’impressione è quella che non bisognerà attendere a lungo. CATL sta lavorando alacremente su diversi fronti, tanto che alcune settimane fa ha annunciato anche un nuovo accumulatore che assicura 1.5 milioni di km e 15 anni di utilizzo e che sarà previsto su una serie di veicoli commerciali e autobus.