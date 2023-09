Scania: il camion ad energia solare potrebbe avere autonomia di 5 mila km

Scania, il famoso produttore di camion svedese, sta testando un camion solare, un veicolo ibrido plug-in da 560 cv con 100 metri quadrati di pannelli solari che avvolgono un rimorchio. Si tratta di un progetto innovativo che potrebbe ridurre le emissioni e i costi operativi dei trasporti pesanti. Il camion solare è il frutto di una collaborazione tra Scania, l’Università di Uppsala e l’azienda di trasporti Ernst Express. Il progetto ha ricevuto il finanziamento dell’agenzia svedese per l’innovazione Vinnova e mira a valutare le potenzialità dell’energia solare nel settore dei trasporti.

Il semirimorchio “ad energia solare” di Scania potrebbe raggiungere un’autonomia record

I pannelli solari sono stati progettati per essere altamente efficienti e sono in grado di generare circa 8.000 kWh di energia all’anno in Svezia. Questa energia viene utilizzata per alimentare una batteria da 200 kWh nel rimorchio e una batteria da 100 kWh nel camion. Secondo Scania, i pannelli solari potrebbero fornire fino a 5.000 km di autonomia senza emissioni all’anno in Svezia. In climi più soleggiati, come la Spagna, questa distanza potrebbe potenzialmente raddoppiare fino a 10.000 km.

Il camion solare è attualmente in fase di test e il progetto mira a vedere quanto l’energia solare diminuisca i costi operativi e le emissioni. Inoltre, il progetto vuole studiare come integrare i pannelli solari con il sistema elettrico del veicolo e come ottimizzare la gestione dell’energia.

“Non è mai stato fatto prima che i pannelli solari vengano utilizzati per generare energia al sistema di propulsione di un camion come facciamo in questa collaborazione. Questa fonte di energia naturale può ridurre significativamente le emissioni nel settore dei trasporti”, ha dichiarato Stas Krupenia, Technology Leader presso il dipartimento di Ricerca e Innovazione di Scania.

Scania è un’azienda leader nel settore dei veicoli industriali, con oltre 125 anni di esperienza. L’azienda progetta e produce camion, autobus e motori per applicazioni marine e industriali. L’azienda ha sede a Södertälje, in Svezia, e opera in oltre 100 Paesi.