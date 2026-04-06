Renault Captur, perché il SUV vincente in Europa aspetta ancora un erede

Secondo posto nella classifica dei modelli più venduti da Renault in Europa nel 2025, e zero prototipi camuffati in giro per il mondo. La Renault Captur invecchia sul trono, e nessuno sembra avere fretta di toglierla di lì.

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La cosa curiosa è che la Clio, sua cugina stretta con cui condivide piattaforma e buona parte del cruscotto, ha già fatto il salto generazionale. Presentata nel settembre 2025 e in commercio da inizio 2026, la sesta serie del simbolo francese per eccellenza ha già tagliato i ponti col passato. La Captur, invece, aspetta. E non è chiaro quanto ancora dovrà aspettare.

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La risposta più convincente sembra invece arrivare dal Symbioz. Arrivato nel 2024 come variante allungata di circa 18 cm della Captur, nato ufficialmente per coprire il vuoto lasciato dalla Mégane termica, questo fratello maggiore si porta già addosso qualche ruga di troppo, a soli due anni dal lancio. Il cruscotto, confrontato con il resto della gamma Renault, accusa un ritardo stilistico evidente. Eppure Renault non può semplicemente mandarlo in pensione.

Così la Captur è legata al destino del Symbioz come un’ancora. Difficile aspettarsi un restyling per quest’ultimo, più probabile che venga lasciato morire di morte naturale, più o meno in coincidenza con il debutto della terza generazione della Captur, attesa non prima del 2027 o 2028. E a quel punto, logica vuole, arriverebbe anche un Symbioz completamente nuovo.

C’è però un secondo filone che rende la storia ancora più interessante. Renault ha dichiarato apertamente il proprio interesse per le architetture elettriche con range extender, un motore termico compatto che ricarica la batteria quando serve, senza muovere direttamente le ruote. La Clio 6 non ha fatto in tempo ad adottare questa soluzione. La nuova Captur, invece, potrebbe essere la prima della famiglia a sperimentarla su larga scala.

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Per ora è solo un’ipotesi. Ma è il tipo di ipotesi che, nel segmento dei SUV urbani compatti, uno dei più combattuti d’Europa, potrebbe fare tutta la differenza.