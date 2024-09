Jaguar chiede ai proprietari di I-Pace di parcheggiare “lontano dagli edifici”

Dopo ben tre richiami di sicurezza, Jaguar Land Rover ha continuato a monitorare ulteriori casi di guasti alle batterie tramite il software diagnostico. Non ci sono buone notizie per il Nord America e per l’I-Pace coinvolto nel problema potenzialmente pericolosissimo per molti automobilisti.

Nonostante i richiami, sono stati rilevati alcuni casi di incendi anche “post-intervento”, portando l’azienda ad avviare un confronto con l’ente statunitense per la sicurezza automobilistica. In sostanza, il dialogo con le autorità ha fatto emergere problemi decisamente non da poco.

La protezione offerta dal software diagnostico, infatti, non era sufficiente, spingendo Jaguar Land Rover a richiamare nuovamente alcuni veicoli del I-Pace del 2019, primo modello completamente elettrico della casa automobilistica, prodotto dal 2018.

Sebbene siano stati segnalati tre episodi di incendi legati a batterie ad alto voltaggio nel mercato statunitense, non sono stati registrate gravi conseguenze o vittime di questi avvenimenti. Le batterie coinvolte, va segnalato, utilizzano celle fornite da LG. In attesa di una soluzione definitiva per prevenire il surriscaldamento, i concessionari Jaguar Land Rover (Nord America) sono stati incaricati di implementare un aggiornamento software che limiterà la carica massima delle batterie all’80 percento.

La batteria ad alto voltaggio è progettata per una capacità lorda di 90 kilowattora. I proprietari dei veicoli interessati verranno informati tramite posta prioritaria entro il 18 ottobre, e l’aggiornamento sarà gratuito. Jaguar Land Rover consiglia inoltre ai proprietari delle I-Pace del 2019 di evitare di ricaricare i veicoli “vicino a strutture” anche dopo 30 giorni dopo l’aggiornamento.

In totale, sono stati richiamati 2.760 modelli I-Pace del 2019, prodotti tra il 5 gennaio 2018 e il 14 marzo 2019. Per verificare se il proprio veicolo è tra quelli richiamati, basta inserire il numero di identificazione del veicolo (VIN) di 17 caratteri sul sito Jaguar. Le I-Pace non sono prodotte nel Regno Unito, bensì in Austria da Magna Steyr, che si occupa anche della produzione di E-Pace, Supra e Z4. Sia la I-Pace che la E-Pace usciranno di produzione entro la fine del 2024, seguite dalla F-Pace a combustione interna nel 2025. A quel punto, Jaguar diventerà un marchio completamente elettrico.