Questa Lamborghini Aventador è stampata in 3D: il risultato è sorprendente

Possedere una supercar come una Lamborghini Aventador è il sogno di molti, ma non tutti possono permettersi quei costi proibitivi. Come ovviare al problema? Stampandola in 3D. Un appassionato ha stampato, con una semplice stampante da 350 dollari, la sua supercar da mostrare a tutti con grande fierezza. Certo, i tempi di attesa sono stati abbastanza lunghi, considerando che l’uomo ha dedicato ben cinque anni al progetto, ma la soddisfazione finale ha ripagato sicuramente tutti gli sforzi.

Un appassionato realizza una Lamborghini Aventador stampata in 3D: il risultato è incredibile

Sterling Backus, l’uomo che ha realizzato questo incredibile progetto, ha scaricato un modello in scala 1:10 della Lamborghini Aventador, suddividendo poi il design in piccole sezioni di un metro quadrato. Successivamente, ha stampato e assemblato i pezzi con resina epossidica.

Il progetto è complesso a dir poco, ma il risultato finale è incredibilmente simile alla supercar originale. Quando la casa automobilistica ha notato il progetto, ha fornito a Backus alcuni componenti, come volante e fari, contribuendo al successo della sua impresa, facendogli inoltre risparmiare migliaia di dollari.

Il costo del progetto si aggirato intorno ai 35.000 dollari. Costoso sì, ma non quanto una Lamborghini Aventador reale, che sul mercato si aggira sui 400.000 dollari. Sicuramente una Aventador originale è capace di regalare sensazioni nettamente migliori, specialmente alla guida, non c’è alcun dubbio. Ma per chi è appassionato, un progetto simile è una soddisfazione ancor più grande. Ora, Backus sta lavorando su una McLaren 600LT, altra supercar di tutto rispetto.