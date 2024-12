Lamborghini, le vetture dei 20 anni di collaborazione con la Polizia

Le meravigliose supercar Lamborghini e la Polizia di Stato celebrano due decenni di una collaborazione definita “profonda e proficua”, iniziata nel 2004 con la donazione di una Gallardo. Chi può dimenticare quell’evento piuttosto singolare e sorprendente di una vettura simile a disposizione (limitata) delle forze dell’ordine italiane?

La partnership tra Lamborghini e il Ministero degli Interni ha segnato un capitolo straordinario nella storia delle istituzioni italiane, grazie all’impiego di vetture ad alte prestazioni in missioni di grande importanza. Dal 2004, queste supercar hanno rappresentato un supporto cruciale per le operazioni della Polizia di Stato, dimostrando il loro valore sia nei servizi di pattugliamento che in interventi di emergenza medica.

Le Lamborghini, in totale, in tutti questi anni di collaborazione con le forze dell’ordine italiane, hanno effettuato oltre 200 missioni di trasporto urgente di organi, contribuendo in maniera significativa a salvare vite umane. Ma non solo. Questi veicoli si sono resi protagonisti di oltre 1.500 eventi dedicati all’educazione stradale, promuovendo la sicurezza alla guida e sensibilizzando il pubblico su tematiche fondamentali.

“Siamo fieri di celebrare vent’anni di collaborazione con la Polizia di Stato, un’istituzione che ammiriamo profondamente per il suo impegno nella sicurezza degli italiani” afferma Stephan Winkelmann, CEO di Automobili Lamborghini. “Sapere che le nostre vetture hanno contribuito a salvare vite e supportato missioni critiche ci riempie di orgoglio. Questo rapporto rafforza il nostro legame con l’Italia e le sue istituzioni, anche in un’ottica di visione internazionale”.

Anche Vittorio Pisani, capo della Polizia di Stato, sottolinea il valore di questa collaborazione: “La sinergia con Lamborghini rafforza il nostro impegno nel garantire servizi delicati, come il trasporto urgente di organi, realizzati insieme al Centro Nazionale Trapianti. Le Lamborghini, dalla Gallardo all’Urus, ci offrono tecnologia avanzata e sicurezza, elementi indispensabili per il nostro lavoro”.

In 20 anni, questa collaborazione ha visto susseguirsi modelli iconici di Lamborghini, automobili sorprendenti come non se ne vedevano da tempo e che hanno già contraddistinto la storia passata delle forze di Polizia nel nome della prestazioni e dell’efficienza su strada.