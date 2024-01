Garaiya elettrica per festeggiare l’anniversario di Autobac

Al Salone dell’Auto di Tokyo, Autobac ha presentato 5 nuovi modelli completamente elettrici, ma su tutti spicca una nuova versione della abbandonata Garaiya, auto che era entrata in produzione nel 2002 e poi archiviata appena 3 anni dopo.

Un anniversario coi fiocchi

50 anni di storia per la casa giapponese non sono un traguardo da poco, e per questo motivo l’anniversario sarà celebrato con il lancio di una nuova versione riveduta e corretta della ASL Garaiya. L’auto in questione fu presentata proprio al Salone di Tokyo nel lontano 2002, con l’intenzione di lanciarla in produzione ad autunno di quello stesso anno. Purtroppo ne vennero invece costruiti solo pochi prototipi prima che il progetto venisse abbandonato nel 2005. Ora però Autobac ci riprova e naturalmente lo fa con un prodotto completamente elettrico.

Infatti, la nuova versione passa motore a quattro cilindri da 2,0 litri di origine Nissan a un propulsore elettrico il quale sviluppa 168 cavalli. Il coupé si presenta con un design elegante e al tempo stesso sportivo e dinamico e, anche se sembra aver perso potenza nel motore, secondo gli addetti ai lavori le prestazioni generali ne risulteranno migliorate. Infatti, lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 5,2 secondi, mentre la velocità massima è di 160 km/h. Non ci sono molte informazioni relative a tale modello, ma l’azienda giapponese ha mostrato alcune immagini che la ritraggono e che mostrano la nuova colorazione completamente bianca caratterizzata da accenti blu.

Garaiya in versione electromod

Il mercato delle auto elettriche sta rivoluzionando anche il concetto di restauro e da qualche tempo è stato coniato un nuovo termine per identificare quelle auto del passato che vengono riviste e trasformate in veicoli elettrici. Si tratta di un’operazione affascinante e che permette di attualizzare modelli che rischiano di finire nel dimenticatoio catturando l’attenzione degli appassionati. E anche questa Garaiya non fa certamente eccezione in questo senso. Tra le altre caratteristiche note del modello spiccano le nuove ruote da diametro di 17 pollici avvolte in pneumatici Bridgestone Potenza. Il modello è inoltre dotato di sospensioni regolabili, un enorme alettone posteriore e portiere a forbice.