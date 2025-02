Porsche Cayenne elettrica, la generazione 2027 sarà disponibile come SUV e Coupé

Era già noto che la Porsche Cayenne sarebbe diventata completamente elettrica, ma le ultime foto spia rivelano una novità interessante. Spunta anche la Cayenne Coupé, la versione crossover, che riceverà la trasformazione in veicolo elettrico. Mentre la Macan Electric, che verrà lanciata nel 2024, sarà disponibile esclusivamente nella versione SUV, Porsche ha deciso di progettare due varianti per la Cayenne Electric, in modo da coprire entrambe le configurazioni di carrozzeria offerte dalla versione a motore a combustione.

La forma “regolare” della Cayenne elettrica, che abbiamo già visto, ha un aspetto sportivo, soprattutto per un SUV, grazie alla linea del tetto più bassa e al lunotto posteriore inclinato. Non stupisce che Porsche proponga la sua icona (forse il capostipite della nuova “era dei SUV”) con un atteggiamento sempre sportivo e sfrontato. Eppure, la Cayenne Coupé spinge questi concetti ancora più in là, con un design che enfatizza ulteriormente l’aspetto dinamico, a partire dal montante B.

Il finestrino della portiera posteriore appare molto più basso, e la pendenza del lunotto posteriore è ulteriormente accentuata, accentuando l’aspetto sportivo. L’eliminazione dei mancorrenti sul tetto contribuisce a una sensazione di maggiore “bassa postura”, mentre la parte posteriore del veicolo, con i fari e la parte inferiore del portellone, mantiene somiglianze con i prototipi precedenti, pur rivelandosi più angolare. Il design anteriore, invece, riprende alcuni tratti dalla Macan Electric, con i quattro losanghe DRL montati sopra il paraurti, ma i veri fari sono nascosti sotto, in una rientranza.

Anche se le Porsche Cayenne e Macan condividono la medesima architettura PPE, la Cayenne Electric avrà un passo più lungo, che raggiungerà circa 2,9 metri, un incremento rispetto alla Macan. Per mantenere l’agilità nonostante questa lunghezza aggiuntiva, Porsche ha equipaggiato la Cayenne con lo sterzo a asse posteriore, che appare evidente quando il prototipo affronta una curva stretta.

La Cayenne Electric sarà probabilmente dotata di doppio motore e trazione integrale di serie, con alcune varianti che potrebbero condividere motori con la Macan. Tuttavia, il modello più potente promette di superare i 630 CV della Macan Turbo, che è attualmente l’ammiraglia della Macan.

Porsche ha già annunciato che la Cayenne Electric arriverà nel 2026, ma considerando le abitudini della casa automobilistica di distribuire i lanci dei modelli per massimizzare l’esposizione, la versione Coupé dovrebbe essere presentata alcuni mesi dopo, probabilmente come modello per il 2027 nel mercato nordamericano. In ogni caso, questo non avrà alcun impatto sui modelli Cayenne e Cayenne Coupé a motore a combustione, che continueranno a utilizzare una piattaforma completamente diversa.