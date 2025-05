Nuova Renault Clio 2026, come potrebbe essere la sesta generazione

Il mercato automobilistico globale continua a mostrare forti contrasti tra i gusti d’Oltreoceano e quelli europei (e per fortuna, potremmo dire!). Nel 2024, gli Stati Uniti hanno confermato la loro storica predilezione per pick-up e SUV di grandi dimensioni come i Ford Serie F, sempre al vertice, seguiti da tutta la gamma Chevrolet Silverado, oltre ai RAM 1500 ed Heavy Duty. Nel Vecchio Continente, invece, lo scenario è radicalmente differente. I consumatori europei hanno premiato modelli più accessibili, pratici e compatti, spingendo la Dacia Sandero del Gruppo Renault al vertice delle vendite nel 2024. Poco dietro, la Renault Clio e la classica Volkswagen Golf, da tempo riferimento nel segmento C.

Advertisement

In un periodo dominato da inflazione, instabilità geopolitica e nuove barriere commerciali, l’automobile economica è tutt’altro che in declino: le city car e le compatte stanno vivendo una seconda giovinezza. Proprio per questo motivo, Renault continua a investire nella piattaforma condivisa tra Clio e Sandero.

Advertisement

Entrambi i modelli sono attesi con significativi aggiornamenti entro il 2026. I fotografi, o meglio, i paparazzi, hanno già catturato i primi scatti dei prototipi, svelando che la nuova Dacia Sandero riceverà un restyling moderno e dotazioni tecnologiche al passo coi tempi. Ma a catalizzare l’attenzione è soprattutto la prossima generazione della Renault Clio, la sesta.

Secondo le prime ricostruzioni digitali, realizzate dagli esperti di rendering del sito Kolesa e dal noto designer Nikita Chuicko, alias kelsonik, la futura Clio potrebbe sfoggiare un look rivisto, specie nella parte anteriore. Mentre il profilo laterale e la coda sembrano conservare una certa continuità con l’attuale generazione, il frontale potrebbe sorprendere (non necessariamente in positivo): fari LED sottili e luci diurne dal disegno arrabbiato sembrano sostituire l’attuale stile sobrio ed equilibrato.

I render della prossima Renault Clio, basati su prototipi visti con scarichi provvisori e camuffature leggere, non rappresentano il design ufficiale, ma lasciano intuire la direzione stilistica. Molti appassionati sperano che si tratti solo di muletti tecnici e non della configurazione estetica definitiva. In ogni caso, tra attese e prime indiscrezioni, la Renault Clio VI è destinata a far discutere e a giocarsi un ruolo chiave nel segmento B europeo.