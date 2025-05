Nuova Dacia Jogger 2026: interni hi-tech svelati dalle foto spia

È tempo di cambiamenti per la Dacia Jogger. La versatile familiare del marchio rumeno, apprezzata per l’imbattibile rapporto qualità/prezzo, si prepara a ricevere un aggiornamento importante. Nonostante le ottime vendite e il successo ottenuto fin dal lancio, il modello ha ormai bisogno di un restyling per restare competitivo in un mercato sempre più affollato, anche dalla concorrenza cinese.

Dacia Jogger 2026: ecco le novità previste nell’abitacolo

Dacia sta lavorando da tempo a un rinnovamento della sua gamma, e la Jogger è tra le priorità. Lo sviluppo dell’aggiornamento è iniziato oltre sei mesi fa e le prime foto spia del prototipo circolano già dalla fine dello scorso anno. Tuttavia, negli ultimi avvistamenti, effettuati in pieno giorno, è stato possibile osservare per la prima volta anche gli interni.

L’abitacolo della nuova Jogger 2026 mostra infatti alcune modifiche significative, a partire dal sistema di infotainment. Il cuore tecnologico dell’auto sarà infatti aggiornato con l’introduzione di un nuovo display touchscreen di dimensioni maggiori, simile a quello già visto su Duster e Bigster. A questo si affiancherà l’ultima versione del sistema multimediale di Dacia, rendendo l’esperienza a bordo più moderna e intuitiva.

Il restyling porterà con sé anche miglioramenti in termini di sicurezza e comfort. Come spesso accade in questi aggiornamenti di metà carriera, è prevista l’introduzione di nuovi equipaggiamenti e materiali, oltre a inedite opzioni di personalizzazione e allestimenti.

Anche sotto il cofano ci saranno importanti novità. La nuova Jogger amplierà la propria gamma motori con soluzioni più efficienti e al passo coi tempi. È previsto l’arrivo del nuovo 1.2 TCe con tecnologia mild hybrid (MHEV), già presente su altri modelli della casa. Inoltre, verrà proposta una versione aggiornata della motorizzazione ibrida autoricaricabile (HEV), offrendo maggiore efficienza e prestazioni migliorate. Le versioni bifuel a GPL, particolarmente apprezzate per il loro basso costo di esercizio, resteranno disponibili.

La presentazione ufficiale della nuova Dacia Jogger è attesa per il secondo semestre del 2025. La commercializzazione partirà entro la fine dell’anno, con l’arrivo nei concessionari previsto per l’inizio del 2026.