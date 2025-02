Nissan, l’appeal orientale: anche la casa giapponese si affida all’IA cinese DeepSeek

Nissan è l’ultima grande casa automobilistica ad abbracciare l’intelligenza artificiale DeepSeek, integrandola nel suo prossimo modello di veicolo elettrico destinato al mercato cinese, la Nissan N7. Questa berlina sarà la prima vettura elettrica di una joint venture a implementare il sistema avanzato DeepSeek “R1”, un’intelligenza artificiale in grado di migliorare l’interazione tra conducente e veicolo.

Con questa mossa, Nissan spera di rafforzare la propria posizione nel mercato cinese degli elettrici, il più grande e competitivo al mondo, cercando di recuperare terreno rispetto a colossi locali come BYD, che ha recentemente annunciato piani simili per integrare DeepSeek nei suoi modelli elettrici. Oltre a lei, hanno annunciato l’integrazione dell’IA cinese anche grandi gruppi come Geely e Chery.

Durante il Guangzhou Auto Show, Nissan ha svelato ufficialmente la N7, una berlina di nuova generazione che punta a competere direttamente con la Tesla Model 3. Con dimensioni leggermente più generose rispetto alla rivale americana (4,9 m di lunghezza, 1,9 m di larghezza, 1,5 m di altezza e un passo di 2,9 m), la nuova N7 promette comfort premium e tecnologie avanzate.

Uno degli aspetti più innovativi della Nissan N7 è proprio l’integrazione dell’intelligenza artificiale DeepSeek R1, che permette al veicolo di comprendere con maggiore precisione le intenzioni del guidatore, rendendo l’interazione più intuitiva e naturale. Secondo Zhou Feng, vicepresidente di Dongfeng Nissan, l’azienda ha accelerato al massimo il processo di implementazione dell’AI, completandolo in tempo per il Festival delle Lanterne. L’obiettivo è offrire un’esperienza di guida intelligente e all’avanguardia, distinguendosi in un mercato sempre più affollato.

Nonostante l’entusiasmo per questa nuova berlina elettrica, Nissan non ha ancora rivelato i dettagli sul prezzo o la data di lancio ufficiale della N7. Il veicolo, però, è un tentativo importante da parte di Nissan di rimanere “a galla”. L’integrazione di DeepSeek, sviluppata da un’azienda cinese omonima, inserisce il veicolo tra i tanti già equipaggiati. L’IA cinese si posiziona come un’alternativa più economica rispetto ai sistemi più noti come ChatGPT e GPT-4o.