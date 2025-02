L’UE pronta a fare un passo indietro: potrebbe allentare le sanzioni sulle emissioni del 2025

La questione emissioni e multe continua a generare grande dibattito. Da una parte i produttori, timorosi di sforare i nuovi limiti e rischiare multe per miliardi di euro; dall’altra la Commissione Europea, che non vuole, o voleva, saperne di effettuare modifiche alle nuove normative. Sembra però che dopo mesi di discussioni ci sia la possibilità di rivedere almeno le sanzioni.

La Commissione Europea potrebbe rivedere le sanzioni per le normative sulle emissioni del 2025

La Commissione Europea sta valutando infatti nuove soluzioni per gestire i limiti sulle emissioni 2025 e le relative sanzioni per il settore automotive. Secondo quanto riportato da Bloomberg, che cita l’europarlamentare tedesco Peter Liese, potrebbe essere introdotta una maggiore flessibilità per evitare l’impatto delle multe sulle case automobilistiche, già alle prese con diverse difficoltà legate alla transizione all’elettrico e non solo.

La proposta, che potrebbe essere presentata a marzo nell’ambito del nuovo piano automotive derivante dal Dialogo Strategico con il settore, prevederebbe un meccanismo di compensazione. Come spiega Liese: “Se non si raggiungono gli obiettivi nel 2025, si potrebbe compensare superando gli obiettivi nel 2026 e nel 2027. Un sistema simile è già in vigore per i veicoli pesanti, e potrebbe essere esteso ai veicoli commerciali leggeri e alle auto.”

Questa possibile modifica al regolamento risponde alle preoccupazioni espresse dall’associazione ACEA, alcuni Stati membri dell’UE e diverse case automobilistiche riguardo l’impatto potenzialmente gravoso delle sanzioni sul settore. Nel frattempo, i costruttori stanno già adottando strategie alternative, come il “pooling”, unendo virtualmente le loro flotte con quelle di produttori più virtuosi in termini di emissioni, come Tesla, per rientrare nei parametri stabiliti. La decisione finale della Commissione, attesa nei prossimi mesi, potrebbe quindi rappresentare un importante punto di equilibrio tra gli obiettivi ambientali e le esigenze dell’industria automobilistica europea.