Mitsubishi saluta Nissan e si mette in proprio per la piattaforma dell’Outlander

Mitsubishi è pronta a intraprendere una trasformazione radicale. La prossima generazione dell’Outlander, prevista per il 2027, infatti, abbandonerà la piattaforma condivisa con Nissan, per adottare una nuova architettura sviluppata internamente.

Questo cambiamento segna una fase cruciale di separazione nell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, che negli ultimi anni ha affrontato difficoltà interne e una crescente divergenza nelle strategie dei vari marchi. La decisione di Mitsubishi arriva in un contesto di vendite stagnanti sul mercato e di crescente frustrazione da parte dei concessionari, che invocano un rinnovamento della gamma per affrontare un mercato sempre più competitivo e sofisticato.

Attualmente, l’Outlander si basa sulla stessa piattaforma dell’americana Nissan Rogue, sviluppata nell’ambito della Common Module Family (CMF), un progetto inizialmente lodato per la sinergia tra i brand, ma che alla lunga non ha portato i benefici sperati per Mitsubishi. Ora, il costruttore giapponese punta a rafforzare la propria identità e a sviluppare una piattaforma indipendente che gli consenta di ritrovare la sua autonomia.

Le difficoltà finanziarie di Nissan, insieme alla recente riduzione della sua partecipazione in Mitsubishi, hanno accelerato questo processo di separazione, con l’obiettivo di dare vita a una strategia più focalizzata sulle esigenze specifiche di Mitsubishi.

Per il 2027, la Casa giapponese ha in programma una completa riprogettazione dell’Outlander, con un design rinnovato e nuove tecnologie nel powertrain. Tra le novità, è prevista una versione mild hybrid, che affiancherà le attuali varianti a benzina (ICE) e plug-in hybrid (PHEV). Inoltre, a breve termine, arriverà l’Outlander Trail Edition, un modello più robusto e adatto all’avventura, destinato principalmente al mercato statunitense.

La separazione di Mitsubishi dalla progettazione dell’Outlander solleva molte incertezze sul futuro dell’alleanza, in particolare dopo il fallimento di una possibile fusione con Honda, che ha aumentato l’instabilità di Nissan. Quest’ultima potrebbe ora cercare nuove strategie per restare competitiva. Una delle ipotesi più discusse è una potenziale collaborazione con Foxconn, il gigante taiwanese dell’elettronica, per sviluppare tecnologie avanzate nel settore automobilistico.