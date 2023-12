MG pronta a nuovo SUV elettrico nuova gamma ICE per il 2024

Tutto pronto in casa MG per il nuovo SUV elettrico che andrà a rinfoltire la gamma ICE per il prossimo anno. Per chi non lo sapesse, il marchio britannico fa parte del gruppo SAIC Motor, che è la settima casa automobilistica più grande al mondo, con vendite stratosferiche soprattutto in Cina (si parla di 7 milioni di unità vendute all’anno). Di recente sono state svelate le immagini dei brevetti relativi a questo nuovo SUV. Vediamo cosa ci dicono le indiscrezioni in merito.

Gamma ICE pronta all’aggiornamento

MG è pronta ad aggiornare la sua gamma ICE in vista dell’anno nuovo. Lancerà un nuovo SUV elettrico e una versione rinnovata della MG 4 EV. Insomma, bolle molto in pentola. Le indiscrezioni prendono spunto dal nuovo brevetto registrato, ma si avvalgono anche della conferma da parte del direttore generale Lu Jiajun, il quale ha dichiarato: “I piani di MG sono più o meno questi: nella prima metà dell’anno, i prodotti esistenti per veicoli a carburante saranno rafforzati; nella seconda metà dell’anno ci concentreremo sui modelli elettrici”. Confermato anche l’interesse da parte del marchio cinese di dedicarsi sia ai modelli ICE che a quelli elettrici.

Lo scopo è quello di estendere i propri volumi di vendita concentrandosi allo stesso modo su entrambi i percorsi: “Non rinunceremo al mercato dei veicoli a carburante. Dopotutto, molti mercati globali preferiscono ancora i veicoli tradizionali”, ha aggiunto il direttore generale. Insomma, benché le auto elettriche rappresentino senza dubbio il futuro, le strategie di MG non vogliono privarsi della possibilità di spremere ancora un po’ l’offerta proposta dalle vetture tradizionali a combustione. A tal proposito, verranno quindi lanciate anche nuove auto “tradizionali” nel prossimo anno, proprio per dare seguito a quelle che sono le intenzioni strategiche della società britannica.

MG SUV, l’erede della Marvel R

La punta di diamante per il prossimo anno sarà comunque il SUV elettrico che dovrà in pratica sostituire l’attuale Marvel R. L’auto si baserà sulla piattaforma modulare scalabile (MSP) della società madre SAIC. Tale piattaforma può ospitare batterie di varie dimensioni fino a 150 kWh e facilitare lo scambio delle stesse. Per quanto riguarda la guida, l’aumento delle vendite nel Regno Unito e in Australia ha spinto MG a riconsiderare la sua decisione di offrire la Marvel R solo con guida a sinistra, e il suo successore sarà in vendita anche negli USA entro il 2025.

Per quanto riguarda invece le specifiche, siamo ancora in attesa di nuovi dettagli. Lo stesso Jiajun ha comunque affermato che il SUV sarà davvero fantastico e avrà un prezzo super competitivo, dando poi un indizio in tal senso: “Non potresti vendere un SUV premium da 45.000 sterline in posti del genere.” Tale frase ci fa intuire che probabilmente sarà questo il prezzo della vettura, un prezzo che però sarebbe a suo dire molto ai di sotto rispetto alle caratteristiche offerte dall’auto.