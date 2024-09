Mercedes, che periodaccio: scende giù il titolo in borsa

La casa automobilistica tedesca all’indomani dell’annuncio sulle stime riviste sui profitti in Cina ha subito un brutto contraccolpo. Le azioni Mercedes hanno subito un calo di oltre il 6% lo scorso venerdì a Francoforte. Le sue previsioni per l’anno sortiscono gli effetti della debole domanda in Cina e delle tensioni commerciali nel settore. La “macchina da soldi” cinese non è più quella fortezza affidabile per la Germania e i suoi colossi, o almeno così sembra.

Solo la scorsa settimana, l’azienda ha annunciato che prevede un EBIT (gli utili senza considerare interessi e tasse) “significativamente inferiore” rispetto all’anno scorso e che il margine operativo rettificato si attesterà tra il 7,5% e l’8,5%, ridimensionandosi rispetto alla stima precedente del 10%-11%.

In questo modo, di conseguenza, il mercato azionario ha completato il quadro negativo per Mercedes. Le azioni hanno chiuso la giornata della Borsa tedesca degli annunci della Casa tedesca in calo del 6,8%. Il settore automobilistico, inoltre, nel suo complesso, ha accusato il colpo, registrando interamente una flessione del 3,6%.

La revisione delle previsioni da parte di Mercedes è stata motivata da un “ulteriore peggioramento dello scenario macroeconomico”, come si anticipava, dovuto principalmente alla riduzione dei consumi in Cina e alla crisi persistente nel mercato immobiliare del Paese. “Si prevede che il mix di vendite nella seconda metà del 2024 resti in linea con la prima parte dell’anno, rivelandosi dunque più debole di quanto inizialmente stimato”, ha aggiunto l’azienda.

Il settore automobilistico europeo sta affrontando crescenti sfide nel gestire le tensioni commerciali tra Unione Europea, Stati Uniti e Cina. La Germania, il cui motore economico dipende in gran parte dall’industria automobilistica, si è espressa contro l’introduzione di dazi dell’Ue sui veicoli elettrici cinesi. I dazi, però, intanto, hanno avuto i loro evidenti effetti. Mercedes, come altri importanti marchi tedeschi, soffrono una “compressione” forse mai arrivata in Europa begli ultimi cinquant’anni.