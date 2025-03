McLaren P1, l’unico esemplare in verde mimetico: la supercar più cafona di sempre

La McLaren W1 rappresenta la massima espressione della tecnologia automobilistica della casa britannica, destinata a diventare un’auto esclusiva con una produzione limitata a soli 399 esemplari in tutto il mondo. Ma anche se la W1 si presenti come un capolavoro di design e prestazioni, resta da vedere se riuscirà a guadagnarsi lo stesso livello di ammirazione che ha ottenuto la leggendaria McLaren P1.

La P1, lanciata nel “lontano” 2013, è stata una vera pioniera nel mondo delle hypercar, una vettura che ha segnato l’apice delle prestazioni per un’auto stradale. Nel corso degli anni, la P1 ha visto diverse edizioni speciali, alcune delle quali caratterizzate da carrozzerie in fibra di carbonio a vista e verniciature davvero uniche.

Un esempio straordinario (in positivo o in negativo lo deciderà il pubblico) è una versione costruita per un collezionista in Qatar, con un’incredibile finitura Satin Camo Green, una combinazione di colori che la rende davvero unica nel suo genere. Senz’altro un ammirabile spreco per una supercar del genere. Attualmente, questa P1 viene messa all’asta da RM Sotheby’s, con il contachilometri che segna solo 130 km, rendendola una delle versioni con il chilometraggio più basso al mondo.

Non solo è un esemplare raro per la sua scarsa percorrenza, ma il suo aspetto, con l’uso di dettagli McLaren Orange su badge, pinze dei freni e coprimozzi, la rende una vera opera d’arte. Gli accenti arancioni non si fermano all’esterno, ma decorano anche gli interni, inclusi i sedili, il volante e il cruscotto, mentre la fibra di carbonio a vista aggiunge un tocco di eleganza e sportività.

Questa P1 è rimasta invariata, come nuova, nella collezione del suo proprietario sin dal momento della consegna, e non sono disponibili informazioni riguardo ai tagliandi o alle condizioni del motore V8 biturbo e del pacco batteria.

RM Sotheby’s prevede che questa McLaren P1 speciale possa essere venduta per una cifra che oscilla tra 1 e 1,5 milioni di dollari. A differenza di altri modelli esclusivi come la Ferrari LaFerrari, il valore delle P1 non ha visto un’impennata così drastica nel tempo. Tuttavia, considerando gli innumerevoli dettagli personalizzati, è probabile che il suo prezzo di acquisto originario abbia superato i 1,5 milioni di dollari.