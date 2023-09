Mazda CX-30 2024 arriva in Italia: prezzi e novità

Debutto ufficiale per la nuova Mazda CX-30 Model Year 2024 in Italia. La nuova evoluzione del SUV della casa nipponica sarà nelle concessionarie italiane a partire dal prossimo 23 settembre. Il debutto commerciale sarà accompagnato da una promozione lancio che include due tagliandi in omaggio. Vediamo le novità dell’aggiornamento.

Mazda CX-30: le novità del Model Year 2024

La nuova Mazda CX-30 in versione MY 2024 arriva sul mercato italiano. Non ci sono novità per il design: come da tradizione Mazda, infatti, l’aggiornamento non introduce modifiche alla carrozzeria. Pur non trattandosi di un vero e proprio restyling, però, il nuovo MY del SUV di casa Mazda ha diverse novità interessanti.

In particolare, c’è il nuovo infotainment Mazda Connect di ultima generazione. Il sistema di bordo registra il debutto del display da 10,25 pollici integrato nella plancia che va a sostituire il modello da 8,8 pollici. Da notare anche la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, con tanto di funzionalità heads-up. Il nuovo sistema è disponibile di serie su tutta la gamma.

Ci sono anche le prese USB-C che arricchiscono le novità “tech” rispetto alla versione precedente. Da segnalare anche un aggiornamento per gli ADAS con il nuovo sistema per la frenata d’emergenza, lo Speed Assist e il Cruise Control che si affiancano al nuovo sistema Distracted Driver Alert. Da segnalare anche un aggiornamento per la gamma di colorazioni con il debutto del Ceramic Metallic.

La gamma di motorizzazioni della Mazda CX-30 2024, invece, non registra novità. Tornano in listino i motori 2.0 Skyactiv-G M Hybrid da 122 e 150 CV e lo Skyactiv-X M Hybrid da 186 CV. Per i clienti è possibile optare anche su varianti con trazione integrale e/o cambio automatico.

Mazda ha già comunicato il listino del suo nuovo SUV: per i clienti italiani sarà possibile acquistare la CX-30 MY2024 con un prezzo a partire da 24.850 euro. La promo lancio prevede anche la possibilità di finanziamento con rate da 199 euro e anticipo di 8.470 euro.

