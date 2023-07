L’iPhone leggerà le spie sul cruscotto dell’auto

Con il prossimo aggiornamento del sistema operativo iOS, l’iPhone avrà una caratteristica insolita. Secondo uno degli utenti di Reddit, che ha studiato le caratteristiche del futuro aggiornamento, lo smartphone sarà in grado di riconoscere le spie sul cruscotto dell’auto e comunicarne all’utente il significato. La nuova funzionalità sarà integrata nello strumento Visual Look Up esistente, che è in grado di riconoscere gli oggetti dalle immagini e fornire informazioni su di essi al proprietario del dispositivo. Si presume che il decodificatore della spia aiuti i proprietari di auto a percepire i messaggi delle auto in modo più dettagliato.

Con il prossimo aggiornamento iPhone sarà in grado di leggere e capire le spie dell’auto

Inoltre, esso non si fermerà alle spie luminose. I cruscotti dei veicoli sono coperti da piccole immagini che potrebbero non essere chiare ai nuovi conducenti (o ai vecchi conducenti i cui veicoli hanno nuove funzionalità). Secondo il post originale su Reddit di u/yahlover, Auto Symbol Look Up potrà dire agli utenti di iPhone cosa significa il simbolo della luce di emergenza, cosa sta cercando di trasmettere ciascuna delle opzioni di ventilazione e qual è il pulsante di sbrinamento.

In primo luogo, la funzione è rivolta a conducenti molto giovani o anziani che passano alle auto moderne dopo aver guidato a lungo auto vecchie. Li aiuterà a reagire rapidamente a ciò che sta accadendo e quindi a prevenire possibili danni al veicolo. Secondo i dati preliminari, lo stesso strumento riconoscerà anche le icone dei pulsanti dell’auto. Alcuni di essi potrebbero anche non essere familiari ai conducenti inesperti in quanto sono nuove funzionalità per la prima volta, come gli assistenti alla guida. La nuova versione di iOS sarà disponibile per gli utenti Apple a settembre.

Sebbene questa sia una funzionalità utile, non è particolarmente nuova. Gli utenti Android e iPhone che hanno accesso a Google Lens sono già in grado di cercare il significato di queste funzioni più o meno allo stesso modo. Tuttavia, gli utenti di iPhone che non vogliono usare Google Lens di ciò potranno utilizzare Visual Look Up quando iOS 17 sarà disponibile a settembre.