Le impressionanti novità della nuova Audi RS 3 Sportback e Sedan

Tra le versioni attese per il 2024 delle auto a marchio Audi c’era anche quella della RS 3 in versione Sportback e Sedan. L’Audi RS 3, uscita nel lontano 2011, è diventata nel giro di poco tempo il modello della gamma Audi Sport più venduto e apprezzato dagli appassionati. Ora con la nuova Audi RS 3 Sportback e Sedan si ha un ulteriore miglioramento del design e delle prestazioni.

Design, motore e prestazioni della nuova Audi RS 3 Sportback e Sedan

Esteticamente la nuova Audi RS 3 Sportback e Sedan si presenta con uno stile più aggressivo caratterizzato da un single frame esagonale molto ampio inserito all’interno di una griglia a rombi anch’essa rinnovata nel design. Frontalmente le prese d’aria sono più evidenti e prevedono l’introduzione di tre nuove fenditure, mentre lo splitter è ora esteso per tutta la larghezza. I gruppi ottici prevedono luci diurne digitalizzate con una matrice luminosa a 24 pixel grazie alla quale realizzare motivi personalizzati. Per la prima volta su un’ Audi RS 3 è possibile scegliere fino a quattro diverse firme luminose.

Sul posteriore la nuova Audi RS 3 Sportback e Sedan prevede il paraurti e l’estrattore ispirati al settore del Motorsport con il riflettore centrale e quelli laterali che richiamano gli inserti presenti sulle prese d’aria anteriori. Grande impatto visivo sui terminali ovali dello scarico che migliorano anche il suono e l’esperienza di guida.

Nuove tinte sono previste per la carrozzeria della Audi RS 3 Sportback e Sedan che ora può essere personalizzata in blu Ascari e rosso Progressivo e grigio Daytona opaco e verde Kyalami e Grigio Kemora. Di serie l’auto prevede cerchi in lega da 19” in nero opaco con il design a 5 razze a Y. Opzionalmente sono disponibili cerchi a 10 razze incrociate in grigio scuro opaco o nero metallizzato lucido. Sono disponibili anche pacchetti in nero lucido o in carbonio per un ulteriore livello di personalizzazione.

Dal punto di vista delle prestazioni l’Audi RS 3 Sportback e Sedan può contare su un motore 5 cilindri 2.5 TFSI che eroga 400 CV e 500 Nm di potenza. La velocità massima è di 290 km/h per un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 3,8 secondi.

Internamente c’è l’uso abbondante delle tinte scure per confermare la muscolatura e la forza della vettura. Nell’abitacolo domina il volante multifunzione a 3 razze, i sedili RS con lo schienale in carbonio e i rivestimenti in microfibra Dinamica e pelle Nappa e i panelli delle porte che prevedono elementi retroilluminati personalizzabili. Di serie l’Audi RS 3 Sportback e Sedan prevede l’Audi virtual cockpit plus da 12,3” e il display touch da 10,1” con la schermata RS per monitorare forze G e temperature.