L’Ecobonus 2024 slitta di nuovo? Ecco quando dovrebbe arrivare

Nelle ultime settimane abbiamo visto quale sarà il prezzo di alcune auto come Dacia Spring, Tesla Model Y e Model 3 sul mercato italiano, ovvero quelle auto che al momento sono le più vendute in Europa. Ma quando arriveranno questi incentivi? Inizialmente erano previsti per marzo, ma sono stati rinviati più volte. Attesi per l’inizio di maggio 2024, pare che entreranno in vigore “tra qualche settimana”. C’è quindi ancora da attendere, sperando che non si finisca a giugno.

L’Ecobonus 2024 arriverà “tra qualche settimana”, secondo il Ministro Urso

Il Ministro Adolfo Urso ha fatto sapere che “in questo momento il piano incentivi è alla validazione della Corte dei Conti, un iter necessario. Probabilmente sarà attivo tra qualche settimana”. Il continuo rimandare di questi incentivi ha di fatto bloccato il mercato dell’elettrico, che ha registrato un drastico calo dall’inizio dell’anno ad oggi.

Al momento sono attivi i contributi risalenti al 2023, che prevede sconti sulle auto elettriche fino ad un massimo di 5.000 euro in caso di rottamazione. Con l’entrata in vigore dell’Ecobonus 2024, il contributo massimo, sempre in caso di rottamazione di auto fino ad Euro 2, sarà di 13.750 euro con ISEE inferiore a 30.000 euro o di 11.000 euro in caso di ISEE superiore a quel limite.

Alcune case automobilistiche, come Tesla, hanno rivisto i prezzi dei loro modelli proprio per rientrare nei limiti dei nuovi incentivi statali, che ricordiamo è valido per tutte le auto con prezzo al di sotto dei 42.700 euro IVA inclusa. Con l’entrata in vigore dei nuovi incentivi, ci si aspetta un’impennata di vendite per il mercato automobilistico italiano, così come sta già accadendo in Francia con la sua strategia di incentivi. Insomma, non ci resta che attendere ancora qualche settimana per avere, finalmente, notizie concrete sul nuovo Ecobonus 2024.