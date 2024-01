La nuova Porsche Taycan 2024 si appresta a debuttare

Dopo il SUV Macan, Porsche si appresta a lanciare un’altra grande novità nel suo portafoglio elettrico: la Taycan 2024. Forse è un po’ improprio chiamarla tale, giacché il modello è già presente nelle concessionarie, tuttavia presto lascerà posto al restyling, atto a consolidare la presenza del brand tedesco nella mobilità green.

Le anticipazioni della Porsche Taycan 2024

Le immagini e le informazioni finora trapelate non lasciano credere in una rivoluzione. Tuttavia, i portavoce della Cavallina hanno confermato che i muletti hanno percorso complessivamente la bellezza di 3,5 milioni di chilometri di test, una distanza di solito paragonabile ai mezzi rivisti da zero.

Ergo, i progressi apportati sulla Porsche Taycan 2024 saranno comunque degni di nota. La potenza di Zuffenhausen ha spiegato di essersi adoperata affinché la vettura migliori sotto ogni punto di vista. Nello specifico, i progettisti hanno lavorato sodo al fine di elevare l’autonomia rispetto alla proposta oggi nei concessionari. Ci sono riusciti attraverso delle operazioni mirate in termini di efficienza energetica e della batteria, più capiente. Secondo le ricostruzioni di fonti vicine alla compagnia, la Porsche Taycan 2024 evolverà pure a livello di performance, espresso in uno sprint da 0 a 100 km/h e una velocità superiori. Infine, il terzo aspetto chiave sarà l’handling, studiato per renderlo maggiormente stabile. Di conseguenza, il sistema delle sospensioni e la distribuzione del peso migliorano.

In aggiunta alla proposta standard, Porsche è in procinto di definire i preparativi finali di un nuovo esemplare top di gamma, il cui nome definitivo dovrebbe essere quello di Taycan Turbo GT. La variante vanterà un powertrain elettrico da 1.000 CV, così da raggiungere performance eccezionali. Il veicolo ha, intanto, messo a segno un primato sul giro al Nurburgring. Nel celeberrimo “inferno verde”, l’auto ha staccato la Tesla Model S Plaid di ben 26 secondi. Tenuto conto di quanto sia spettacolare il bolide a stelle e strisce, il traguardo tagliato è eloquente circa la straordinaria qualità. Il video dell’impresa verrà condiviso nel marzo 2024, probabilmente in prossimità con il lancio globale dell’intera gamma. A giudicare dalle premesse, ne vedremo davvero delle belle. Chi opera tra le fila della compagnia teutonica sa benissimo il fatto suo, e l’exploit compiuto dal futuro ingresso in listino ne ribadisce le competenze.