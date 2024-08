La maxi-coperta che doma le fiamme delle auto elettriche: ma funziona davvero?

Il recente incendio di una Mercedes EQE elettrica in un parcheggio di un complesso residenziale in Corea del Sud ha creato non poche polemiche. Per spegnere l’incendio della vettura sono state richieste ben 8 ore, poiché le fiamme hanno distrutto anche 70 altre auto nelle vicinanze e causato circa 20 feriti, tra cui bambini, oltre che al blackout della struttura. Spegnere le fiamme delle auto elettriche può rivelarsi molto complicato, per questo motivo i vigili del fuoco di Tallahassee pare abbiano trovato un metodo che non richiede l’utilizzo dell’acqua, poco efficace per spegnere l’incendio di un’auto elettrica.

Auto elettriche, l’innovativa coperta antincendio può davvero spegnere le fiamme di un veicolo a batteria?

La gestione di un incendio di un’auto elettrica può risultare complicata a causa delle batterie agli ioni di litio, che generano temperature elevatissime e fiamme ingestibili. Per questo motivo, i vigili del fuoco hanno effettuato un test con una coperta gigante che potrebbe potenzialmente risolvere questo problema.

Tuttavia, durante un recente intervento per spegnere le fiamme di una Nissan Leaf elettrica presso una stazione di ricarica, è emerso che il dispiegamento della coperta innovativa richiede un rischio troppo grande per i vigili del fuoco, che sono costretti ad avvicinarsi molto al veicolo in fiamme. Tuttavia, utilizzando la coperta in questione, i soccorritori sono riusciti a contenere rapidamente le fiamme.

Le coperte antincendio, che sono realizzate con materiali come silice e grafite che sopportano condizioni estreme, hanno la funzione di privare il fuoco dell’ossigeno. Tuttavia, nel caso di incendi di auto elettriche, questo metodo potrebbe risultare non sufficiente da solo. In alcuni casi potrebbe essere utilizzato per guadagnare del tempo prezioso, ma bisognerebbe combinarlo con altre soluzioni come sistemi di nebulizzazione d’acqua o aerosol specifici per inibire le reazioni chimiche che alimentano l’incendio.