La leggendaria DeLorean DMC-12 diventa elettrica: da 0 a 100 km/h in 5 secondi

L’azienda britannica Electrogenic ha lanciato un nuovo servizio per la celebre DeLorean DMC-12. Questa offerta permette di modernizzare il veicolo cult degli anni ’80, trasformandolo in un’auto completamente elettrica. L’aspetto più interessante è che la conversione mantiene intatto l’iconico design della vettura, preservando la sua caratteristica carrozzeria in acciaio inossidabile.

La leggendaria DeLorean DMC-12 dispone, originariamente, di un motore V6 aspirato da 2,8 litri con soli 132 cavalli. La vettura è stata protagonista di Ritorno al Futuro, trilogia che ha reso il veicolo un’icona immortale. Di questi modelli non ce ne sono in giro moltissimi, ma i fortunati possessori possono “modernizzare” questo modello con una conversione che include una batteria da 43 kWh, posizionata al posto del serbatoio del carburante.

A questa si aggiunge un motore elettrico da 160 kW / 217 CV e 310 Nm di coppia, che consente di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi, la metà rispetto alla versione originale. La batteria, che si ricarica in un’ora grazie alla connessione CCS ad alta velocità, consente di percorrere circa 240 chilometri con una singola carica. Inoltre, è disponibile la tecnologia V2L per alimentare dispositivi esterni. Il prezzo della conversione non è stato rivelato, ma non sarà di certo economico. Inoltre, l’azienda ha stretto collaborazioni con officine specializzate per l’installazione e il supporto post-vendita. Se non siete in possesso di una DeLorean, magari potete pensare di trasformare la vostra Tesla, come ha fatto un fan della saga con la sua Model X Plaid.

Nonostante il successo, tra la casa automobilistica e l’azienda produttrice dei tre film non è stato sempre tutto rose e fiori. A febbraio 2024 DeLorean Motor Company ha infatti citato in giudizio NBC Universal per il mancato pagamento di profitti derivanti dal merchandising del film. L’accordo, stretto nel 1989, garantiva all’azienda il 5% dei ricavi dal merchandising.