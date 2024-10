Cruise perde milioni “da fermo”, non è proprio il momento dei robotaxi

Pur mantenendo la sua flotta di veicoli a guida autonoma è ferma, Cruise continua a registrare ingenti perdite. La società di robotaxi, interamente controllata da General Motors, ha registrato una perdita di 435 milioni di dollari solo nel terzo trimestre del 2024, come riportato dallo stesso colosso americano questa mattina. Sebbene sia un miglioramento rispetto ai 791 milioni di dollari di perdite dello stesso periodo del 2023, i risultati rimangono decisamente preoccupanti.

La situazione di Cruise è particolarmente interessante, considerando che l’azienda ha sospeso le operazioni ormai o fine ottobre del 2023, poche settimane dopo che uno dei suoi veicoli autonomi ha investito e trascinato un pedone per oltre sei metri a San Francisco, causandole gravi ferite. Da quel momento, Cruise ha fatto alcuni timidi progressi verso la ripresa del suo servizio di robotaxi, testando veicoli in Arizona e Texas.

L’azienda, ha poi recentemente annunciato l’intenzione di lanciare veicoli a guida manuale nella Bay Area entro la fine dell’anno, ma non ha fornito indicazioni sulla ripresa del servizio commerciale a pagamento. Gli investitori, però, saranno probabilmente sollevati nel vedere che General Motors è riuscita a ridurre alcune delle perdite di Cruise, che nel 2023 hanno raggiunto l’impressionante cifra di 3,48 miliardi di dollari.

Molti analisti, però, continuano a vedere l’azienda come un peso per la casa automobilistica, che drena risorse senza avere una chiara visione di come diventare davvero proficua. Mentre altre case automobilistiche hanno ritirato i loro investimenti dalle auto completamente autonome, il CEO Barra ha deciso di continuare a investire.

Nonostante gli investitori incoraggino la casa automobilistica a ridurre le perdite di Cruise, Barra ha continuato a sostenere il progetto. Contestualmente, sono state portate avanti alcuni misure di contenimento dei costi. Cruise ha ridotto il personale del 25% e ha abbandonato il progetto Origin, una navetta autonoma priva di volante e pedali, affrontando una perdita di 534 milioni di dollari.

“Continueremo a essere rigorosi nei nostri investimenti in Cruise”, ha affermato Barra durante un recente evento per investitori. Resta un dato di fatto, al momento, come le auto senza conducente siano estremamente costose. Nessuno, nemmeno Waymo con il supporto di Alphabet (Google), sta ancora guadagnando.