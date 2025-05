Jaguar e il rebranding fallito: adesso è tutto colpa dell’agenzia amante del rosa?

Il passaggio all’elettrico non è solo una questione di motori. Per Jaguar, ha significato anche un profondo cambiamento d’immagine. Tuttavia, il nuovo rebranding lanciato dal marchio britannico non ha convinto tutti, anzi. Pare proprio che, per molti esperti commentatori del settore, la mossa di Jaguar un “manuale su come non gestire l’eredità di un marchio storico”.

La casa automobilistica ha presentato nel novembre scorso una nuova identità visiva, che include logo aggiornato, slogan “Copy Nothing” e una campagna pubblicitaria dal tono deciso. Secondo Jaguar, il nuovo slogan riflette lo spirito visionario del fondatore, Sir William Lyons. Ma pare invece che l’eliminazione di simboli iconici come il giaguaro sia un taglio troppo netto con la tradizione, e rischia di alienare la fanbase più affezionata.

Ora, mesi dopo, Jaguar sembra aver voltato le spalle all’agenzia che ha organizzato tutto questo. Secondo quanto riportato dal The Telegraph , il marchio ha avviato una revisione del suo management pubblicitario, detenuto da Accenture Song e dalla sua agenzia interna Spark44 fino alla metà del 2026. Un portavoce di Jaguar Land Rover ha dichiarato: “Per motivi di politica aziendale, JLR non rilascia dichiarazioni in merito ad alcun accordo con i fornitori”.

Come si apprende, “La reinvenzione del marchio Jaguar era stata pianificata per attirare notevole attenzione e commenti a livello globale e accendere il dibattito online e far parlare di noi”. E in effetti, l’entità della reazione è stata senza precedenti; questo dimostra quanto legame emotivo la Jaguar abbia con così tante persone.

Accenture Song è attualmente l’agenzia titolare, con contratto fino al 2026. Collaborano con Jaguar Land Rover da oltre 4 anni e questa all’insegna dello shocking (rosa) sarebbe dovuta essere una partnership di successo.

La transizione repentina della Jaguar era comunque nell’aria da tempo. L’anno scorso, i dirigenti hanno deciso di interrompere la produzione dei loro modelli di punta a benzina. Solo la F-Pace continuerà a essere prodotta fino al 2026, nonostante sia stata ritirata dal mercato britannico insieme al resto dei modelli della gamma.

L’azienda ha investito molto in nuovi design, concept car e altre campagne pubblicitarie in concomitanza con la presentazione. Lo scorso anno, difendendo la campagna, il direttore generale della JLR, Rawdon Glover, ha dichiarato al Financial Times: “Se giochiamo come tutti gli altri, verremo semplicemente sopraffatti”. Pare che si sia giocato anche troppo.