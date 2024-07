Huayra Epitome, il vertice della tecnologia Pagani

La Huayra Epitome è l’ultima nata in casa Pagani e il frutto del lavoro della divisione Grandi Complicazioni dell’azienda. Una vettura realizzata con una grande cura a ogni particolare e dettaglio e che rappresenta il massimo della tecnologia Pagani per i veicoli stradali.

Huayra Epitome, prestazioni e design unici

La Huayra Epitome si presenta con un design esclusivo. Si tratta di una one-off prestigiosa che si caratterizza per un design pulito ed elegante con il paraurti dalle forme inedite sia nell’anteriore che nel posteriore. Il cofano prevede dei gruppi ottici molto particolari e la presenza nel passaruota di un nuovo sistema di estrazione dell’aria. Il frontale presenza un paraurti con splitter integrato che aumenta la deportanza e bilancia la vettura in qualsiasi condizione di guida. La Huayra Epitome è l’unica Pagani con quattro gruppi ottici sul cofano anteriore e con due elementi DRL sul paraurti.

Il posteriore di questa one-off è stato completamente rivisitato e rivisto andando incontro alle richieste del cliente prevedendo un design che mantiene l’eleganza distintiva della Huayra e ne migliora le prestazioni. I supporti dell’ala, per esempio, si sviluppano in maniera organica dai muscoli laterali del cofano come fossero scolpite dal vento. Il profilo aerodinamico dell’ala della Huayra Epitome consente di bilanciare la vettura. Da segnalare anche la copertura aerodinamica per i fanali posteriori che è stata progettata in modo da ridurre la resistenza del flusso dell’aria e conferire alla vettura un aspetto unico e aggressivo.

Le prestazioni e le caratteristiche tecniche della Huayra Epitome non sono meno uniche. Il motore è il V12 Pagani che è in grado di produrre 864 CV (635 kW) di potenza a 6000 giri al minuto con una coppia impressionante di 1100 Nm. È presente anche un sistema di distribuzione che sposta il limitatore fino a 6700 giri al minuto.

Tra le peculiarità di questa vettura c’è anche la presenza del cambio manuale. È infatti la prima (e unica) Huayra a essere dotata di questo tipo di trasmissione (un cambio trasversale a sette marce Pagani by Xtrac) così da beneficiare di un’esperienza di guida diversa all’insegna della meccanica. Da segnalare il differenziale gestito elettronicamente e l’albero di trasmissione a tre bracci che trasmettono all’asfalto tutta la forza del motore. Le sospensioni, invece, prevedono una geometria che riduce l’affondamento durante l’accelerazione, il rollio in curva e il beccheggio in frenata migliorando la sicurezza e il controllo della vettura anche nelle manovre più impegnative.

A bordo della Pagani Huayra Epitome c’è grande attenzione per il comfort di guida. È infatti disponibile un tasto “super soft” che una volta attivato attiva la regolazione degli ammortizzatori quando si procede su strade sconnesse.