Honda, nonostante tutto i giapponesi presentano una nuova tecnologia a idrogeno

L’idrogeno è spesso visto come una strada senza uscita nel panorama della mobilità sostenibile, nonostante le sue molteplici qualità. Sebbene rappresenti una fonte di energia pulita e praticamente inesauribile, i suoi limiti sembrano superare i benefici. Le vendite di veicoli a idrogeno sono crollate, ma alcune aziende, come Honda, continuano a considerarlo una soluzione potenziale per abbattere le emissioni sulle nostre strade.

La casa giapponese ha appena svelato un’evoluzione significativa della propria tecnologia a celle a combustibile. Honda è stata una delle pioniere nel settore, essendo stata la prima azienda a investire nell’idrogeno. Era il 2016 quando lanciò la Honda Clarity, la prima auto a celle a combustibile della storia. Oggi, a distanza di anni, quel progetto può sembrare obsoleto, ma all’epoca rappresentava una vera e propria rivoluzione.

Nonostante l’innovazione, le vendite furono limitate, con poche unità vendute, principalmente negli Stati Uniti. Questo ha gettato le basi per un’industria che, purtroppo, non è riuscita a imporsi, a favore di altre soluzioni come le auto elettriche e le batterie, ambiti dominati ormai dalla Cina.

Il Giappone, anche se sempre alla ricerca di alternative, non è riuscito a trovare una via alternativa convincente. Un anno fa, Honda ha presentato il modello CR-V e:FCEV, una versione a idrogeno del popolare SUV, ma anche questa variante ha fatto fatica a imporsi, trovando difficoltà sia nei concessionari giapponesi che americani. Nonostante ciò, con la tipica determinazione giapponese, Honda ha continuato a perfezionare la sua tecnologia.

Alla recente 23esima edizione della fiera giapponese dedicata all’idrogeno, Honda ha mostrato un modulo a celle a combustibile rinnovato, con l’obiettivo di abbattere i costi e rendere la tecnologia più competitiva. Il nuovo modulo da 150 kW è infatti più economico, ma anche significativamente più affidabile e duraturo, con una batteria che costa metà rispetto a quella precedente, ma offre prestazioni doppie.

Il modulo ha una densità energetica tre volte superiore rispetto al modello precedente, frutto di una collaborazione con General Motors. Le sue dimensioni e il peso sono ora ridotti senza compromettere l’efficienza: misura 730 x 580 x 700 mm, ha un volume di 300 litri e pesa 250 kg. La potenza di 150 kW si traduce in una densità energetica volumetrica di 0,5 kW/litro e una densità gravimetrica di 0,6 kW/kg. Questo sistema può operare a temperature comprese tra -30° e +60° Celsius e ad altitudini fino a 3.500 metri. Ma nonostante questi avanzamenti, Honda non prevede di aumentare la produzione o le vendite di veicoli a idrogeno prima del 2027.