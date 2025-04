Ford Mustang Mach-E 2025, il restyling sembra aver ascoltato i clienti

Ford risponde alle esigenze degli automobilisti e rilancia il suo SUV 100% elettrico con la nuova Mustang Mach-E Model Year 2025, arricchita da una serie di aggiornamenti mirati a migliorare design, comfort ed efficienza energetica.

Advertisement

Dopo aver raccolto feedback dagli utenti, il team di sviluppo Ford ha messo mano a vari aspetti della vettura per renderla ancora più competitiva sul mercato.

Advertisement

Le novità estetiche sulla Mustang Mach-E saltano subito all’occhio: tre inedite tinte per la carrozzeria, Velocity Blue, Molten Magenta e Terrain, accentuano la personalità distintiva del veicolo. Il frontale riceve un nuovo splitter verniciato in nero, mentre la versione GT sfoggia una griglia anteriore dal design grintoso, anch’essa nera, per un look ancora più aggressivo. I cerchi in lega, ora proposti di serie anche sulle versioni base, sono quelli precedentemente riservati alle versioni Premium. Per queste ultime arrivano cerchi neri da 19″, ampliando le possibilità di personalizzazione con un tocco sportivo.

All’interno, la Ford Mustang Mach-E 2025 evolve con una nuova interfaccia SYNC 4A, mentre il selettore del cambio è stato ricollocato sulla colonna dello sterzo, liberando spazio nel tunnel centrale. I comandi di indicatori e tergicristalli sono ora unificati nel nuovo “Superstalk”, per un abitacolo più ordinato e minimalista.

Sul fronte della tecnologia, spicca l’introduzione di una pompa di calore di nuova generazione, progettata per garantire un migliore rendimento termico nei climi freddi. E dunque, minore utilizzo della batteria per il riscaldamento e quindi autonomia potenzialmente aumentata.

Advertisement

Dal debutto europeo nel 2021, la Ford Mustang Mach-E ha conquistato quasi 90.000 clienti. Con il restyling 2025, Ford rafforza la sua presenza nel segmento EV, continuando a rispondere alle reali esigenze del mercato.

Al momento non sono ancora noti i prezzi aggiornati per l’Italia, ma ecco quelli dell’attuale gamma Mustang Mach-E vedono il listino partire da 55.900 euro, con la Mach-E Premium da 62.900 euro e la GT da 78.900 euro.