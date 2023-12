Ford: il nuovo pick-up elettrico perfetto per le vacanze all’aria aperta

Spesso l’evoluzione rappresenta l’unico modo per garantirsi un futuro. Recentemente, le case automobilistiche tradizionali stanno affrontando diverse sfide nel rimanere al passo con i tempi. Tra le nuove realtà emergenti cinesi e quelle occidentali (Tesla ha appena compiuto vent’anni), mantenere un ruolo di rilievo nel settore richiede un grande sforzo. Mossa dalle ambizioni di conquista a livello mondiale, Ford è chiamata a introdurre delle soluzioni per rimanere competitiva. Secondo fonti ufficiali, il costruttore di Dearborn sta valutando innovazioni nel settore dei pick-up.

Ford: il portellone posteriore innovativo per campeggi col pick-up elettrico

Questo segmento, in passato esclusivamente prerogativa degli Stati Uniti, sta vivendo un periodo di crescita anche in Europa. Sebbene non raggiunga i livelli d’oltreoceano, sta riscuotendo un crescente interesse nella popolazione locale, ancor più di un tempo. Tuttavia, i gusti e le esigenze del pubblico sono in costante evoluzione. La praticità è diventata un elemento essenziale nella scelta dell’auto, come dimostra il successo dei SUV. Se le fortune commerciali si basassero principalmente sull’estetica, le berline e le coupé sarebbero in difficoltà. Tuttavia, i veicoli a ruote alte dominano ancora nei concessionari.

Tornando ai pick-up Ford, cerchiamo di capire le caratteristiche e le potenzialità del progetto valutato dai produttori. In particolare, i brevetti depositati presso l’ufficio tedesco segnalano un’interpretazione inedita del portellone posteriore, formato da una coppia di pannelli collegati al centro. Questo sistema garantisce la massima sicurezza quando è chiuso e offre notevoli vantaggi quando è aperto. L’idea presenta un enorme potenziale, specialmente per la parte inferiore, che può ruotare di oltre 90 gradi.

Una soluzione del genere non era stata ancora proposta, suscitando la domanda sul perché non sia stata considerata prima. In attività come il campeggio e il tempo libero all’aria aperta, questo design consentirebbe di ottenere l’ombra desiderata. Con sedili ripiegabili, trovare una posizione comoda sarebbe facile, mentre l’uso del climatizzatore garantirebbe un comfort ottimale. Per quanto riguarda la durata della batteria, non ci sarebbero preoccupazioni per un campeggio notturno. Infatti, secondo le dichiarazioni dell’azienda americana, la batteria della F-150 Lightning sarebbe in grado di durare per giorni.

Come sempre, è importante considerare il brevetto come una possibilità, non una certezza, al fine di proteggersi dalla concorrenza, nel caso avessero la stessa intuizione e decidesse di anticiparla.