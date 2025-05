Ford ha abbandonato la sua piattaforma digitale di nuova generazione

Ford ha deciso di interrompere lo sviluppo del progetto FNV4, un’innovativa piattaforma software pensata per diventare il cuore digitale della prossima generazione di veicoli elettrici e a combustione. L’ambiziosa architettura elettronica, che mirava a semplificare i sistemi interni, tagliare i costi e introdurre funzionalità avanzate, è stata accantonata a causa di ritardi significativi e costi crescenti, come riportato da fonti vicine all’azienda a Reuters.

Advertisement

Nonostante la chiusura del programma, Ford intende valorizzare l’esperienza accumulata, integrando le competenze acquisite nel suo attuale ecosistema digitale, mentre il team “skunkworks” con sede in California continuerà a lavorare su soluzioni software innovative e su modelli elettrici più accessibili.

Advertisement

Il CEO Jim Farley, determinato a modernizzare Ford dall’interno, aveva affidato la responsabilità di FNV4 a Doug Field, ex dirigente di Apple e Tesla. Ma anche con uno dei manager più pagati del gruppo (ben 15,5 milioni di dollari nel 2023), la complessità dell’impresa si è rivelata superiore alle attese.

Le case automobilistiche tradizionali come Ford lottano da anni per superare l’attuale frammentazione dei software. Di che parliamo? Ogni componente, dai sedili agli specchietti, è spesso gestito da fornitori diversi, ciascuno con un proprio linguaggio e sistema. Un puzzle digitale che complica aggiornamenti, crea problemi di qualità e rallenta l’innovazione.

A differenza di Tesla, che ha costruito da zero la sua infrastruttura tech, Ford è ancora in transizione. Eppure la visione rimane chiara. L’Ovale Blu vuole sviluppare un sistema “zonale” con moduli software regionalizzati che dialogano con un cervello centrale, riducendo il cablaggio e migliorando la velocità degli aggiornamenti over-the-air.

Advertisement

Nonostante le perdite accumulate, ben 4,7 miliardi di dollari nel 2023 e 5 miliardi stimati per il 2024 nel comparto auto elettriche e software, Ford rilancia e non potrebbe fare altrimenti. Il software resta dunque una priorità strategica per migliorare performance, affidabilità e ricavi futuri, anche tramite abbonamenti a servizi digitali.