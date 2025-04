Aston Martin Valhalla, test finali per il mostro ibrido da oltre 1.000 CV

Aston Martin ha appena sganciato una bomba: la nuova Valhalla è quasi pronta a ruggire su strada. Dopo mesi di attesa, il marchio britannico ha pubblicato una serie di scatti ufficiali che immortalano la supercar durante i test di messa a punto finale in Spagna e Regno Unito.

Sotto lo sguardo attento degli ingegneri e con il pilota-collaudatore Darren Turner al volante, la Valhalla ha messo alla prova i suoi muscoli nel circuito di IDIADA, vicino Barcellona. Qui è stata avvistata in livrea Podium Green con dettagli Lime Green e in un’elegante Verdant Jade con accenti Valkyrie Gold. Ma non si tratta solo di una sfilata di moda: ogni chilometro percorso serve a limare gli ultimi dettagli prima della produzione in serie, prevista per il secondo trimestre del 2025.

Aston Martin non si è certo trattenuta con i numeri. La Valhalla è equipaggiata con un sistema ibrido plug-in che combina un V8 biturbo da 4 litri da 828 CV con tre motori elettrici, portando il totale a 1.079 CV e 1.100 Nm di coppia. La trazione integrale intelligente, grazie ai motori elettrici anteriori, garantisce una gestione della potenza semplicemente mostruosa. Le prestazioni? 350 km/h di velocità massima e un’accelerazione 0-100 km/h in 2,5 secondi. In pratica, un proiettile su ruote.

Gli ultimi collaudi si stanno focalizzando sulla calibrazione dello sterzo e dell’aerodinamica attiva, oltre all’ottimizzazione dell’impianto frenante, perché domare un’auto con questi numeri non è roba da tutti. Un altro prototipo, in Satin Scintilla Silver con dettagli Lime Green, sta macinando chilometri sulle strade del Regno Unito per perfezionare le sospensioni. Secondo Simon Newton, Director of Vehicle Performance and Attributes di Aston Martin: “La Valhalla offre una dinamica senza precedenti che la distingue da qualsiasi rivale. Con 1.079 cavalli e 1.100 Nm di coppia, le prestazioni estreme sono una certezza”. E non possiamo dargli torto.

Aston Martin definisce la Valhalla “l’auto delle prime volte”, e non è solo una trovata di marketing. Si tratta della prima supercar di serie a motore centrale del marchio, del primo modello ibrido plug-in del marchio, del primo V8 biturbo con albero motore piatto sviluppato su misura con il primo cambio DCT a 8 rapporti con motore elettrico integrato e differenziale elettronico posteriore. Insomma, un laboratorio su ruote pronto a riscrivere le regole della performance.

Se state già facendo spazio in garage, sappiate che la produzione sarà limitata a soli 999 esemplari. Il prezzo? Non è stato ancora svelato, ma aspettatevi una cifra con molti zeri.