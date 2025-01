Dicembre 2024 negativo per il mercato auto in Italia: i dati

Il mercato auto italiano ha chiuso il 2024 in negativo, con una flessione del 4,9% a dicembre. I veicoli immatricolati sono stati 105.715, in calo rispetto alle 111.201 unità del 2023. Secondo i dati UNRAE, nel 2024 sono stati immatricolati 1.558.704 veicoli in Italia, contro le 1.566.521 unità del 2023, registrando una flessione dello 0,5%.

In Italia le auto elettriche non crescono: nel 2024 il settore automobilistico in calo dello 0,5%

Le auto elettriche in Italia chiudono il 2024 senza crescita. A dicembre hanno rappresentato il 5,5% del mercato, un dato leggermente superiore a novembre (5,3%) ma inferiore a dicembre 2023 (6%). Nel complesso, la quota di mercato del 2024 è rimasta ferma al 4,2%, identica al 2023. Anche le ibride plug-in sono in difficoltà: hanno chiuso dicembre al 3,4%, in leggero aumento rispetto a novembre ma in calo rispetto all’anno precedente. La loro quota nel 2024 (3,3%) è diminuita rispetto al 2023 (4,4%).

Questi numeri preoccupano il settore automotive, soprattutto considerando gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni. L’UNRAE avverte che i costruttori potrebbero incorrere in pesanti sanzioni se non riusciranno a rispettare i target previsti per il 2025.

Andando nello specifico, i privati consolidano la loro posizione dominante al 58% (+3 punti a dicembre, attestandosi al 59,7%). Le autoimmatricolazioni, dopo una flessione a dicembre (11%), chiudono l’anno in recupero all’11,3%. Il noleggio a lungo termine registra una contrazione, scendendo al 19,9% (-4,4 punti), principalmente a causa della marcata flessione delle società Top, accompagnata da un calo più contenuto delle Captive. In controtendenza il noleggio a breve termine, che incrementa la quota annuale al 5% rispetto al 4% del 2023. Il canale società mostra una leggera crescita nel mese di dicembre (7,5%), ma chiude l’anno al 5,8% (-0,2 punti).

Sul fronte delle alimentazioni, le motorizzazioni ibride dominano il mercato con il 40,2% (+4 punti), suddivise tra full hybrid (11,8%) e mild hybrid (28,4%). I motori benzina mantengono una quota del 29%, mentre il diesel prosegue il trend discendente attestandosi al 13,9%. Il GPL si stabilizza al 9,4%, le BEV rimangono ferme al 4,2% e le PHEV arretrano al 3,3% (-1,1 punti).

Tra i costruttori, Stellantis ha registrato un calo del 10,19% nel 2024, con solo Citroen in crescita (+7,21%), mentre si registrano importanti cali per Maserati (-41,66%) e Lancia (-28,32%). Il Gruppo Volkswagen è rimasto sostanzialmente stabile (+0,42%), mentre il Gruppo Renault ha mostrato una crescita del 10,75%, trainata da buoni risultati sia di Dacia (+13,67%) che di Renault (+7,67%).