Cupra Raval, a settembre il debutto: ecco cosa aspettarsi dalla nuova elettrica

In arrivo a settembre 2025 al Salone di Monaco, la Cupra Raval promette di rivoluzionare la gamma del marchio spagnolo. I clienti dovranno pazientare fino ai primi mesi del 2026 per guidarla sulle strade europee. Descritta come una vera svolta, questa compatta elettrica rappresenta la “più grande scommessa degli ultimi anni”, come sottolineato dall’ex amministratore delegato Wayne Griffiths.

Cupra Raval: ecco i primi dettagli sulla nuova elettrica del marchio

Le linee di produzione di Martorell, nei pressi di Barcellona, ospiteranno la fabbricazione sia della Raval che della sua “cugina” Volkswagen ID.2. Basata sulla piattaforma MEB Entry del Gruppo Volkswagen, come anche la Skoda Epiq, la Raval incarna la strategia di rendere i veicoli a zero emissioni più accessibili al grande pubblico, grazie anche al suo prezzo di partenza di 25.000 euro.

Le immagini trapelate mostrano un design che mantiene lo spirito del concept UrbanRebel, pur con alcuni compromessi necessari per la produzione di serie, specialmente riguardanti il frontale. Rispetto alla Volkswagen ID.2, la Raval si propone come l’alternativa dal carattere più grintoso, fedele alla filosofia Cupra che privilegia dinamismo e sportività. Successivamente potrebbe arrivare sul mercato anche una versione VZ, ancora più performante.

La nuova Cupra Raval sarà lunga circa 4 metri e, se dovesse essere confermato il powertrain del concept UrbanRebel, avrà un motore elettrico da 226 CV (166 kW) e un’autonomia di 440 km. Al momento, però, la casa automobilistica non ha ancora confermato queste specifiche. Con tutta probabilità lo farà in sede di presentazione.

La versione di serie offrirà probabilmente diverse opzioni di potenza, con la motorizzazione più potente riservata ai modelli top di gamma, mentre le versioni base avranno specifiche più contenute per mantenere un prezzo più accessibile.