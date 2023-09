Cruise: la società di robotaxi, accusata di aver ritardato i soccorsi di un pedone ferito

Cruise, la società di robotaxi controllata da General Motors, è stata accusata di aver ritardato i soccorsi per un grave incidente che ha coinvolto un pedone investito da una vettura e poi deceduto. L’incidente è avvenuto il 14 agosto 2023, intorno alle 18:30, in una strada trafficata di San Francisco. Due taxi senza conducente hanno bloccato un’ambulanza che trasportava un paziente gravemente ferito che poi è morto in ospedale, secondo un rapporto dei vigili del fuoco di San Francisco.

I vigili del fuoco di San Francisco accusano i robotaxi di Cruise di aver impedito i soccorsi di un uomo

Il paziente, che era stato investito da un’auto, è stato dichiarato morto circa 20-30 minuti dopo l’arrivo allo Zuckerberg San Francisco General Hospital, a circa 2,4 miglia di distanza dal luogo dell’incidente. Cruise, una filiale di veicoli autonomi della General Motors, ha affermato di non averne alcuna colpa. Un filmato condiviso con il New York Times avrebbe mostrato che uno dei suoi veicoli si era spostato dalla scena prima che la vittima fosse caricata sull’ambulanza, mentre l’altro si era fermato sulla corsia di destra fino a quando l’ambulanza non era partita. Il filmato mostrava anche che altri veicoli, inclusa un’altra ambulanza, passavano sul lato destro del Cruise taxi senza problemi.

Tuttavia il dipartimento dei vigili del fuoco di San Francisco sembra pensarla in maniera molto diversa. In un rapporto, il dipartimento ha scritto dell’incidente: “Questo ritardo, non importa quanto minimo, ha contribuito a un esito insoddisfacente per il paziente… Il fatto che i veicoli autonomi Cruise continuino a bloccare il passaggio dei mezzi di soccorso che rispondono alle chiamate critiche ai servizi di emergenza è inaccettabile”.

L’incidente è avvenuto appena quattro giorni dopo che la California Public Utilities Commission ha approvato un’espansione per Cruise, così come per la società Waymo, consentendo a entrambi di utilizzare AV a tutte le ore a San Francisco. Dunque l’azienda che offre auto a guida autonoma e nuovamente nella bufera a San Francisco dove le proteste nei suoi confronti aumentano sempre di più.