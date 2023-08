BMW brevetto: le luci a LED colorati che salveranno vite

La clientela ripone sempre maggiori aspettative riguardo alle funzionalità di sicurezza implementate nell’auto. Abituata agli enormi progressi compiuti negli ultimi anni, le Case devono, come si suol dire, gettare il cuore oltre l’ostacolo. Per riuscirci hanno l’imperativo di studiare modi inediti di sfruttare i passi in avanti compiuti sul versante dell’hi-tech. Negli scorsi giorni il marchio BMW ha depositato un brevetto presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, relativo a “elementi di illuminazione esterna”. I documenti, portati alla luce dal magazine CarBuzz, segnalano delle forti affinità con l’Interaction Bar, introdotta sulle Serie 7 e i7 di ultima generazione.

Per coloro che lo ignorassero, l’Interaction Bar è uno dei fiori all’occhiello riservati dal costruttore tedesco alla sua ammiraglia. Al di là di conferire un ulteriore tocco di stile, l’innovazione apportata dai tecnici persegue lo scopo di incrementare il grado di protezione assicurato agli occupanti. Il punto di forza è rappresentato dalla retroilluminazione a LED, utile in varie circostanze, ad esempio nell’avvisare i passeggeri quando possono scendere dal mezzo.

BMW: così le luci a LED salveranno vite

Il brevetto portato all’attenzione generale prevede il ricorso a un dispositivo esterno, avente, a sua volta, il compito di ridurre in misura sensibile il rischio di incidenti. Nel testo diffuso BMW parla di un impianto luminoso preposto a differenti funzioni di segnalazione. Scendendo nel dettaglio, è in grado di agire sotto forma di luce di marcia diurna, alla pari dei tradizionali fari. Oppure, in caso d’emergenza, vi si può ricorrere a mo’ di luce lampeggiante, affinché gli altri utenti della strada subito avvisati, qualora dovessero insorgere delle difficoltà. Il dispositivo descritto fa affidamento su uno o più corpi sfaccettati trasparente. Inoltre, può interagire con i fari a LED per uno spettacolare di luci scintillante, prima di mettere in moto il veicolo o dopo aver parcheggiato.

Premesso che alcuni Costruttori hanno già realizzato qualcosa di simile (dalla Hyundai alla Skoda), la BMW darà il via libera all’integrazione soltanto una volta assicurata l’assenza di distrazioni. Seppur dal grande colpo d’occhio, snobbare la questione potrebbe provocare una serie di problemi, infrangendo la legge ed esponendo gli altri utenti della strada a maggiori pericoli. Dunque, la sua introduzione è legata all’utilizzo di validi strumenti, tali da garantire la massima sicurezza. Staremo a vedere se emergeranno delle criticità e, nel caso, i tecnici le sapranno risolvere. Dopo aver riscosso numerosi consensi con l’Interaction Bar, la potenza di Monaco prepara a un’ulteriore svolta la propria ammiraglia per eccellenza.