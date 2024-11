Auto elettriche, Rivian e Volkswagen ufficializzano la loro partnership commerciale

La nuova collaborazione tra Rivian, la startup statunitense produttrice di veicoli elettrici, e Volkswagen, colosso automobilistico globale, rappresenta senza dubbio un passo strategico per il futuro della mobilità elettrica. Quest’estate era stato annunciato l’arrivo di questo importante sodalizio, ma adesso l’ufficialità dell’accordo economico ha preso corpo definitivamente.

L’accordo, dal valore di 5,8 miliardi di dollari, risulta formalizzato nella joint venture “Rivian and VW Group Technology, LLC”, ufficializzata appunto per accelerare l’inclusione e la promozione di veicoli elettrici avanzati. A giugno era stato annunciato che Volkswagen avrebbe investito diversi miliardi di dollari per unire le forze con Rivian in una sinergia che puntava a creare soluzioni tecnologiche efficienti e veloci, con l’intento di ridurre i costi di sviluppo e incrementare la competitività dei futuri modelli elettrici.

Questo accordo nasce dalla volontà di condividere l’esperienza di Rivian nel campo del software e l’esperienza produttiva di Volkswagen. La partnership vedrà il coinvolgimento iniziale delle sedi congiunte a Palo Alto, California, con l’obiettivo di espanderla in ulteriori tre centri in Nord America ed Europa.

Attraverso l’architettura di Rivian, la joint venture mira a sviluppare un sistema elettrico e uno sistema software avanzato, che permetteranno il lancio di nuovi veicoli elettrici destinati a una clientela globale e diversificata, incluse auto subcompatte e modelli di lusso.

Il CEO di Volkswagen, Oliver Blume, ha sottolineato come questa partnership con Rivian risponda all’obiettivo di fornire “soluzioni di guida elettrica più efficienti e accessibili”, soprattutto con la creazione di modelli software-defined (SDV) di prossima generazione. Con l’ingegnere capo di Rivian, Wassym Bensaid, e Carsten Helbing di Volkswagen a capo del progetto, la collaborazione punta a offrire ai consumatori “veicoli dotati di tecnologia avanzata per la guida autonoma”.

In prospettiva, l’unione delle forze di Rivian e Volkswagen intende non solo innovare l’elettrificazione dei veicoli. Si tratta anche di aprire le porte a generazioni di veicoli elettrici ad alto volume capaci di soddisfare i più moderni requisiti di guida assistita e automazione.

L’impegno finanziario di Volkswagen si concretizzerà gradualmente. Inizialmente, arriverà un investimento di un miliardo di dollari in cambiali convertibili. Poi si aggiungerà un investimento diretto di circa 1,3 miliardi di dollari per licenze IP e quote del 50% nella joint venture, mentre altri 3,5 miliardi saranno erogati in azioni e cambiali convertibili basate su obiettivi di performance prefissati.

Il CEO di Rivian, RJ Scaringe, ha descritto la nascita della joint venture come “un passaggio cruciale verso la transizione globale ai veicoli elettrici”. Ha espresso soddisfazione per l’integrazione delle tecnologie di Rivian nei futuri modelli Volkswagen. L’accordo prevede anche che la joint venture sfrutti la piattaforma e lo stack software di Rivian per lanciare l’atteso modello R2 entro la prima metà del 2026. A questo seguirà il debutto del primo elettrico Volkswagen creato dalla collaborazione nel 2027.