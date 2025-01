Auto elettriche, il mercato dell’usato si riempie di occasioni

Il nuovo rapporto di AutoScout24 sul mercato delle auto usate in Europa nel 2024 offre uno sguardo approfondito sulle principali tendenze che stanno ridefinendo il settore. Con l’adozione crescente di canali digitali e l’impiego di tecnologie avanzate, la compravendita di veicoli sta vivendo una trasformazione significativa. Il 2024 ha dato alcune indicazioni davvero importanti, specie per le elettriche.

Uno dei dati più interessanti riguarda la diminuzione dei prezzi medi delle auto usate, che nel 2024 sono scesi del 6% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 24.592 euro. Le vetture elettriche hanno registrato la flessione più marcata (-17%), seguite da quelle a metano (-14%), mentre il calo per le auto ibride e a benzina è stato più contenuto (-5% per entrambe). Nonostante la riduzione, le vetture ibride rimangono le più costose con un prezzo medio di 36.863 euro, seguite dalle elettriche a 31.141 euro.

In Italia, il prezzo medio delle auto usate è calato anch’esso del 6%, arrivando a 20.710 euro, con le elettriche che costano in media 27.272 euro. Dal lato della domanda, il mercato europeo ha segnato una crescita del +17%, trainata da Paesi, appunto, come Italia (+24%), Lussemburgo (+41%) e Francia (+40%). La richiesta di auto ibride ha visto un’impennata del +69%, seguita dalle elettriche (+37%), dimostrando l’interesse crescente per motorizzazioni più sostenibili.

Volkswagen si conferma il marchio più richiesto in Europa, con Mercedes-Benz e BMW che completano il podio. Tra i modelli elettrici, la Tesla Model 3 resta la più popolare, seguita dalla Tesla Model Y e dalla Renault Zoe. In Italia, i consumatori premiano Fiat, Audi e Mercedes-Benz.

L’acquisto online, inoltre, sta guadagnando sempre più terreno. Molti utenti iniziano il percorso d’acquisto cercando informazioni, confrontando prezzi e leggendo recensioni sul web. In questo contesto, AutoScout24 si distingue come partner ideale per i concessionari, grazie a strumenti basati sull’intelligenza artificiale che migliorano visibilità e performance. Un ruolo chiave è giocato da AutoProff, il marketplace B2B di AutoScout24, che ha permesso ai dealer italiani di semplificare le operazioni di compravendita, con un focus crescente sui veicoli elettrici.