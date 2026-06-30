Auto elettriche e caldo estremo: cosa succede ad autonomia e batteria

Con le ondate di calore sempre più frequenti in Europa, torna d’attualità la questione dell’impatto delle alte temperature sulle auto elettriche. La risposta breve è che il caldo incide, ma meno di quanto si tenda a credere, e molto dipende dalla tecnologia dell’auto, dalle abitudini di guida e da come si gestisce la ricarica.

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Caldo torrido, quanto incide davvero sulle batterie delle auto elettriche?

Il componente più sensibile è la batteria agli ioni di litio, che lavora in modo ottimale tra i 20 e i 25 gradi. Quando la temperatura sale in modo significativo, le reazioni chimiche interne si intensificano e possono accelerare il degrado delle celle. Nel tempo questo si traduce in una progressiva perdita di capacità, con l’auto che immagazzina meno energia e offre un’autonomia inferiore. Nei casi più severi, un’esposizione prolungata a temperature molto elevate senza un raffreddamento adeguato può provocare danni difficilmente reversibili.

Per contenere il problema, i costruttori hanno puntato sui sistemi di gestione termica. Le auto elettriche di ultima generazione adottano nella maggior parte dei casi un raffreddamento a liquido, in grado di mantenere la batteria entro margini di sicurezza anche durante la ricarica rapida, la guida prolungata o le giornate più calde. I sistemi più semplici, basati sul raffreddamento ad aria, tendono invece a mostrare limiti più evidenti quando le temperature salgono.

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L’uso del climatizzatore, spesso indicato come una delle principali cause di perdita di autonomia, ha in realtà un impatto relativamente contenuto nella guida quotidiana. L’assorbimento medio si aggira tra 1 e 2 kW, con una riduzione di pochi chilometri ogni cento percorsi. Il riscaldamento invernale, per confronto, incide generalmente di più. La situazione può cambiare in condizioni particolarmente gravose, quando alte temperature, traffico intenso, soste prolungate al sole e uso continuo dell’aria condizionata si sommano e la perdita di autonomia diventa più marcata, soprattutto in autostrada e a pieno carico.

Alcuni accorgimenti aiutano a ridurre lo stress termico sulla batteria. Una guida fluida, senza accelerazioni brusche, è il primo fattore. Scegliere le ore più fresche per gli spostamenti lunghi e parcheggiare all’ombra o in garage contribuisce a mantenere temperature più basse. La ricarica andrebbe preferibilmente effettuata di notte o in luoghi riparati, evitando le ore centrali della giornata. Dove disponibile, il precondizionamento di batteria e abitacolo mentre l’auto è ancora collegata alla presa consente di partire con una temperatura interna favorevole senza attingere subito all’energia accumulata.

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Il caldo estremo, in definitiva, non compromette l’utilizzo di un’auto elettrica, ma può ridurne leggermente l’autonomia e longevità della batteria se non si adottano piccoli accorgimenti.