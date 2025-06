Audi Q3 Sportback, si mostra su strada il nuovo SUV coupé atteso per il 2026

Audi sta portando a termine gli ultimi test su strada della futura Q3 Sportback, la versione in chiave sportiva del popolare SUV compatto dei Quattro Anelli. Avvistata recentemente sulle strade della Spagna, la nuova Q3 Sportback si presenta ancora celata sotto una livrea camouflage, ma già lascia intravedere il suo carattere deciso.

Il lancio commerciale è atteso per l’inizio del 2026, periodo in cui Audi punta a rafforzare la propria presenza nel segmento dei SUV coupé, sfidando direttamente modelli dell’altra grande Casa tedesca, la BMW. Come da tradizione, la terza generazione sarà proposta in due varianti, la Q3 “classica”, già annunciata e vista al debutto, e la più grintosa Sportback, dotata di una silhouette filante e di un tetto spiovente che ne esalta il dinamismo estetico.

Nonostante le similitudini con la versione standard nella parte frontale e negli interni, entrambi praticamente identici, la differenza si farà notare soprattutto nella parte posteriore, dove troveremo un design più scolpito, gruppi ottici posteriori ridisegnati e un lunotto fortemente inclinato per enfatizzarne l’anima sportiva.

Dal punto di vista tecnico, la nuova Q3 Sportback 2026 sarà costruita sulla piattaforma modulare MQB Evo, che consente l’integrazione di tecnologie avanzate e un incremento dell’efficienza. La variante ibrida plug-in sarà uno dei fiori all’occhiello della gamma. Pare troveremo una batteria da 25,7 kWh e di un’autonomia in modalità elettrica che potrebbe superare i 120 km, migliorando le performance della Q3 ibrida con carrozzeria convenzionale.

Al lancio saranno disponibili anche motorizzazioni mild-hybrid a benzina e diesel da 150 CV, con trazione anteriore. In seguito è previsto l’arrivo della trazione integrale quattro e delle versioni più prestazionali SQ3 e SQ3 Sportback.

Senza deludere, anche questa volta, la Audi Q3 Sportback potrebbe essere una delle novità più interessanti nel panorama dei SUV premium compatti. Da buona “versione di un bestseller”, anche la versione più dolce potrebbe trovare grande consenso e riscontro di pubblico.