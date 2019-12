FCA consegna le borse di studio ai giovani più meritevoli

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) assieme a CNH Industrial, ha deciso di assegnare nelle scorse ore le borse di studio come previsto dal programma Sergio Marchionne Student Achievement Awards che ha l’obiettivo di sostenere i giovani italiani più in gamba. La cerimonia di consegna si è tenuta presso l’ambasciata italiana a Londra.

L’obiettivo principale del programma, avviato da Fiat, è quello di aiutare i ragazzi più promettenti a proseguire con i percorsi formativi e per affinare capacità e competenze. FCA ha premiato i figli di alcuni dipendenti con capacità meritevoli.

FCA: la cerimonia di consegna delle borse di studio è avvenuta a Londra

La consegna delle borse di studio è stata anticipata da un investimento fatto dal gruppo automobilistico italo-americano nel corso del 2018 (circa 1,6 milioni di euro) che ha permesso di versare contributi e creare borse di studio per i ragazzi meritevoli.

Raffaele Trombetta, ambasciatore italiano a Londra, ha dichiarato che il programma Sergio Marchionne Student Achievement Awards è uno dei progetti di Fiat Chrysler Automobiles più interessanti poiché mette in risalto le qualità e i pregi dei ragazzi.

In particolare, l’ambasciatore ha detto: “La collaborazione dell’ambasciata a Londra con il programma Bursary Awards di FCA si inserisce in un contesto che vede la nostra sede diplomatica al centro di altri progetti, come il premio ‘Italy Made Me’ e il ciclo di eventi Italy4Innovation. Eventi e programmi il cui filo conduttore è dare risalto alle eccellenze italiane che operano nel mondo accademico, nel settore delle imprese innovative e, più in generale, in tutte le aree che producono trasmissione del sapere e creazione di valore“.