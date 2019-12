La più venduta auto diesel in Italia a novembre è la Fiat 500X

La situazione del mercato delle auto diesel nel nostro Paese presenta ancora una fase di ampia contrazione, lo dice un rapporto di UNRAE (l’associazione che riunisce le case automobilistiche estere). In Italia il settore delle auto diesel registra una frenata nel numero delle immatricolazioni, per un valore percentuale sceso del 16,4% nel solo mese di novembre.

Si tratta di una situazione ancora più difficile rispetto a quella vista ad ottobre, visto che i valori percentuali sono ora inferiori di circa 3 punti. Tuttavia si registra un incremento nelle immatricolazioni per quelle vetture che abbinano al propulsore diesel uno elettrico: queste ultime infatti sono cresciute del 533,1% rispetto allo stesso mese del 2018. Se si guarda invece al periodo gennaio-novembre 2019, le immatricolazioni delle diesel sono calate del 22,6%.

La Fiat 500X premiata dalle immatricolazioni

Sebbene la situazione non sia delle migliori per un po’ tutte le case automobilistiche, chi fa bene è FCA. La Fiat 500X infatti ha sopravanzato la Peugeot 3008 che fino a questo momento deteneva la testa della classifica delle vendite. La 3008 quindi scende al secondo posto mentre al terzo posto troviamo la Jeep Compass. È chiaro quindi che nell’ottica della prossima fusione tra FCA e PSA, i due gruppi monopolizzano le prime tre posizioni della classifica delle vendite di novembre.

Chi peggiora nel confronto tra l’anno passato e il 2019, almeno tra le prime tre, è la Jeep Compass che in un anno ha venduto circa 500 vetture in meno. La Fiat 500X invece ha totalizzato ben 2.288 immatricolazioni, superando di 14 unità la Peugeot 3008. Chi esce dalla classifica è invece la Nissan Qashqai mentre rispetto a ottobre risale la Fiat Tipo, al quarto posto, con 1.834 immatricolazioni che significano circa 700 immatricolazioni in più rispetto allo scorso anno.

Per trovare altre vetture del Gruppo FCA bisogna scendere al sesto posto con la Jeep Renegade che segna 1.510 immatricolazioni, mentre la Fiat 500L si piazza all’ottavo posto con 1.342 immatricolazioni. Quindi a novembre si è registrato un totale di 55.949 vetture diesel vendute, contro le 66.956 dello stesso periodo del 2018.

Se invece si guarda la situazione lungo tutto l’anno, ai primi posti troviamo le Jepp Compass (27.987 immatricolazioni) e Renegade (a circa 26.500 immatricolazioni). La Fiat 500X, prima a novembre, si trova al terzo posto con 24.539 vetture vendute tra gennaio e novembre. Un ottimo risultato quindi per FCA che ora dovrà risolvere una strana situazione col Fisco.